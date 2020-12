Carlos Maldonado, el chef talaverano del restaurante RAÍCES, ha sido el primer concursante de MasterChef en conseguir una estrella Michelín.

Las razones se las ha explicado su coach y amigo Pepe Rodríguez, propietario del restaurante El Bohío de Illescas, que también cuenta con una estrella de la prestigiosa guía.

En el programa Herrera en Castilla-La Mancha, de COPE, en el que Maldonado estaba siendo entrevistado, ha intervenido el chef de El Bohío para felicitar a Maldonado. “¡Carlos grande!, muchas felicidades cabrito”.

El talaverano ha mostrado su sorpresa por la participación de Pepe al que le ha respondido “no te esperaba”.

El MasterChef de Illescas le ha comentado que lo de la estrella Michelín “se veía venir”. Inmeditamente le ha explicado las razones por las que la ha obtenido. “¿Sabes porqué te han dado la estrella? porque lo estás haciendo muy bien y lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que estás haciendo: haciéndolo muy bien. Desde el primer día que se te vio dijimos 'este tío es un potencial, un diamante en bruto que puede llegar donde le da la gana'. Esto es el principio, Carlos, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo hasta ahora mismo, currar como un negro, divirtiéndote con lo que estás haciendo y punto. Y vendrán más cosas, ya lo verás”.

Pepe Rodríguez le ha recomendado que abra “una botellita de champán con tu chica, con tu gente, con tu equipo. A mí me parece que las alegrías me duran 5 minutos, porque en el minuto 6º sé que tengo que estar en la cocina como un desgraciado, currando, pero curras con ese poquito más de alegría, con ese reconocimiento. ¡Que me alegro mucho”.

Por último, el de Illescas ha comentado que “tenemos que sacar más talentos como el de Carlos, que es muy difícil, esto solamente se da en Toledo y es un orgullo lo que le ha ocurrido a Carlos para Toledo, para Castilla-La Mancha, para seguir sumando y para hacer un recorrido muy bonito y que la gente vaya a Toledo, a Illescas, a Talavera, y será un destino importante gastronómico porque Carlos ha puesto su estrellita también y me alegro mucho”.

