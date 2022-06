Si te gusta el pádel ¡apúntate!: Torneo solidario Down Talavera

La Asociación de Personas con Síndrome de Down y otras Discapacidades Intelectuales, Familiares y Profesionales de Talavera de la Reina llevará a cabo su segundo torneo de pádel solidario los próximos 3, 4 y 5, en las instalaciones de 'Factory Pádel'.



Según han informado la asociación este miércoles en nota de prensa, con este torneo se pretende dar visibilidad a las personas con Síndrome de Down y dar a conocer la labor que realiza la entidad en Talavera, además de disfrutar de la práctica deportiva durante el fin de semana.



En concreto, el torneo se lleva a cabo gracias a la colaboración y el patrocinio de 50 empresas de la localidad que "se han volcado por completo ayudando a Down Talavera, ya sea con patrocinios económicos para sufragar los gastos que conlleva el evento, ya con la donación de los premios para los campeones de categorías".



Además, el domingo, 5, habrá un partido de pádel inclusivo en el que participarán los chicos y chicas de Down Talavera aficionados al pádel de la ciudad.



Todos los beneficios obtenidos con este torneo solidario irán destinados a continuar con la labor que desempeña la asociación en beneficio de las personas con Síndrome de Down a través de todo tipo de acciones dirigidas a su inclusión plena en todos los ámbitos de su vida.