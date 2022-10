Detenido, por segunda vez, un joven de Talavera por abuso sexual a menores en la 2ª operación "REVERSO"

La Guardia Civil ha detenido a una persona por varios delitos de abuso sexual mediante el método del 'grooming', una práctica por la que personas adultas contactan con menores y se van ganando su confianza para obtener satisfacción sexual mediante una relación virtual.

El autor ya fue detenido en el 2021 por un hecho similar, pero tras continuar con las investigaciones, se ha hallado a más víctimas. Se ha detenido también a un amigo del autor por corrupción de menores y por no promover la persecución de delitos.

Así, la Guardia Civil ha detenido a dos varones de 25 y 27 años por dos delitos de abuso sexual consumado a menor de 16 años, seis delitos de abuso sexual a menor de 16 años por contactar con ellas a través de RRSS para tratar de concertar un contacto sexual, dos delitos de abuso sexual a menor de entre 16 y 18 años, un delito de revelación de secretos por difundir fotografías de menores de contenido sexual, un delito de corrupción de menores por intercambio de fotografías de menores con contenido sexual y un delito de omisión de impedir delitos.

Tras la detención de una persona practicada el pasado mayo del 2021, los agentes pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Talavera de la Reina, y que supuso el cierre de la primera fase de la Operación Reverso, continuaron con las investigaciones en relación al entorno del autor, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

De tales indagaciones, se localizaron a ocho víctimas más, de entre 13 y 16 años, dándose inicio entonces a la segunda fase de la Operación Reverso. El autor, en todo momento se valió del método conocido como 'grooming'. En esta práctica, poco a poco van creando conexiones emocionales, engatusando a los o las menores para que accedan a sus peticiones.

El autor de los hechos, tras contactar a través de redes sociales, se ganaba la confianza de la víctima hasta que la menor comenzase a creer que incluso se había enamorado del detenido, momento que aprovechaba el presunto autor para solicitar material sexual gráfico a la menor (fotografías y videos en situaciones que requería el autor, denigrante en muchas ocasiones), que después enviaba a un amigo suyo, el cual no solo descargaba las imágenes que le enviaba el autor, sino que las conservaba, y era consciente en todo momento de los delitos que estaba cometiendo su amigo.

Posteriormente, insistía de forma repetitiva y constante a las menores para tener encuentros sexuales con ellas, llegando incluso a intimidar a las víctimas si no lograba el deseado encuentro.

La segunda fase de la Operación Reverso se salda entre los días 19 y 21 del pasado septiembre, con la detención de dos varones de 25 y 27 años por dos delitos de abuso sexual consumado a menor de 16 años (Art 183 C.P.), seis delitos de abuso sexual a menor de 16 años por contactar con ellas a través de RRSS para tratar de concertar un contacto sexual (Art.183 ter C.P.), dos delitos de abuso sexual a menor de entre 16 y 18 años (Art. 182 C. P.), un delito de revelación de secretos por difundir fotografías de menores de contenido sexual (Art.197 C. P.), un delito de corrupción de menores por intercambio de fotografías de menores con contenido sexual (Art. 189 C. P.) y un delito de omisión de impedir delitos.