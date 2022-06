Desaparece en Madrid Lucía de la Rosa, una menor de 16 años de Torrecilla de la Jara

El alcalde de Torrecilla de la Jara, Carlos Martín, ha publicado en redes un llamamiento para encontrar a Lucía de la Rosa, de 16 años, natural de este municipio de la comarca de la Jara, desaparecida el domingo por la noche en el barrio de Oporto de Madrid, donde pasaba una temporada con su padre.

En declaraciones a COPE, Martín ha comentado que “la información que tenemos es poca, porque esta chica reside por temporadas en Torrecilla con su madre y otras en Madrid con su padre, ya que están divorciados. La niña salió a dar un paseo, porque tiene cierta independencia, y no sabemos más”.

“Yo recibí la llamada de la familia que está muy preocupada -ha añadido el alcalde- diciéndome que Lucía no aparece, que el domingo ya no fue dormir y, hasta la fecha, no tienen noticias de ella. Entonces a nivel de pueblo estamos muy preocupados y a nivel de familia no me quiero ni imaginar, porque nosotros sin ser familia estamos pasando unos días horrorosos. Ella es una niña alegre y jovial”.

Por ello, Carlos Martín hace un llamamiento a "cualquiera que sepa algo, por favor, se ponga en contacto con el ayuntamiento de Torrecilla de la Jara para esclarecer la situación. Yo he colgado en redes fotos, he hecho un llamamiento a todo el mundo de la comarca por si la ven, porque no sabemos dónde andará; incluso muchos habitantes estacionales que viven en Madrid que vienen a los pueblos y que pueden vivir por la zona de Oporto, pueden haberla visto. Dios quiera que sea rápido y sea bueno para la familia y para todos.

Se desconoce la ropa que llevaba puesta pero las gafas con las que aparece en la fotografía las lleva siempre.

Si alguien sabe algo puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Torrecilla de la Jara, en el teléfono 925 70 47 01