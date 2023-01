Delgado critica que se han talado árboles sanos mientras se dejaban los enfermos

La viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gelen Delgado, ha criticado que "la tala sin control" del PSOE en los Jardines del Prado "provoca que árboles podridos se caigan y destrocen coches y los sanos se corten".

Así, ha afeado que la alcaldesa, Agustina García, y su equipo de Gobierno hayan llevado a cabo una "tala indiscriminada" de árboles en los Jardines del Prado, que se ha saldado "con la desaparición de especies aparentemente en buen estado", mientras que "otros árboles estando enfermos no han sido una prioridad para retirarlos"; el resultado es que ayer un árbol "que a la vista de todos estaba completamente podrido se cayó encima de un coche", aunque afortunadamente "no ha habido que lamentar daños personales".

Para Delgado esto se debe a una clara "incompetencia" de Agustina García, que en vez de haber talado los más peligrosos y que se encontraban en peor estado "han talado sin criterio y sin control, provocando un daño irreparable al arbolado de los Jardines del Prado".

Árbol caído en los Jardines del Prado de Talavera





La viceportavoz ha recordado que "si las cosas se hubieran hecho bien no habría que lamentar los daños que se han provocado", de hecho, "en el PP aún seguimos esperando las explicaciones de la alcaldesa y del edil de Medioambiente que no se han dignado" a dar cuenta del estudio riguroso del estado de cada árbol y del informe técnico de evaluación "que entendemos, debe existir para haber talado los árboles", así como también se desconoce la justificación de la tala de cada árbol y el registro unitario de cada especie que se ha talado, "que damos por hecho que también debería existir".

"Lo que no comprende nadie", ha proseguido la edil, es que el árbol podrido que se cayó ayer "no se talara de los primeros" o en su defecto que se hubiera protegido "para evitar la catástrofe que se dio la pasada tarde". Sin embargo, "el equipo de Gobierno ha actuado sin un control aparente", según ha informado el PP en nota de prensa.

"La obra está totalmente abandonada y paralizada", ha insistido Delgado, que ha indicado que los talaveranos "estamos en nuestro derecho de conocer" el control que se lleva a cabo de las obras por parte del Ayuntamiento y si lo que se ha hecho hasta ahora es lo mismo que aparece en el proyecto de rehabilitación. "Tampoco sabemos cómo ni cuándo se van a reemplazar los árboles talados ni quién está al frente de la supervisión de esta obra que sólo está ocasionando problemas y sinsabores a la población".

Gelen Delgado ha apuntado también que el proyecto de rehabilitación de los jardines se enmarcaba dentro de la estrategia EDUSI, y que fue el Partido Popular quien consiguió esa financiación europea en el 2018, "sin embargo, el PSOE lejos de hacerla efectiva cuanto antes, lo ha dejado para el final de la legislatura, con prisas y con una clara intención electoral, que está dado como resultado un auténtico caos y un desastre que mantiene en un estado deplorable los jardines, que tienen un gran valor sentimental para los talaveranos".

Por eso, la viceportavoz además de calificar de "chapuza" lo que está sucediendo en los jardines, ha exigido a la alcaldesa y al equipo de Gobierno "que dé la cara" y que ofrezcan explicaciones del sinsentido que suponen estas obras "en las que se han talado árboles aparentemente sanos y otros que están secos, como puede ver cualquiera, siguen en pie".

Finalmente, ha pedido "urgencia" a la alcaldesa para "que evite males mayores" y se ponga a trabajar en un proyecto que ha abandonado a su suerte, y desde luego "no se vuelva a repetir el desagradable episodio de ayer en el que afortunadamente no se hirió a ninguna persona, pero de haber sucedido, hoy estaríamos hablando de una desgracia que se puede evitar si Agustina García actuara con prontitud y no como lo hace, talando árboles sin control alguno"