La confianza es la clave para elegir una clínica dental "No atendemos bocas sino personas"

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de elegir una clínica dental u otra es la confianza; que tenga un buen servicio, que sea innovadora, que esté al día de las nuevas técnicas... pero lo más importante es que nos trate bien, nos quite el miedo y nos de seguridad y garantía. Como en Clínica ALAMEDA en Talavera de la Reina.

El Doctor Joaquín Martín del Río es licenciado en odontología y máster con dedicación exclusiva en rehabilitación oral avanzada, máster en periodoncia, profesor adjunto en la universidad Rey Juan Carlos y en la actualidad colaborador en el máster de cirugía de esta universidad. “Estamos muy contentos, llevamos bastantes años y nos obliga al equipo de profesores a estar al día con todos los alumnos porque hoy en día te exigen muchísimo, cada vez más, estudiar, preparar cosas..., estar en contacto con casas comerciales, con nuevos adelantos. Es un punto positivo tanto para los alumnos como para nosotros. La medicina cambia constantemente, avanza y cada vez más deprisa. Es fundamental estar a la última. Desde hace 20 años a ahora no tiene nada que ver”.

Martín del Río sabe que es muy importante la confianza porque lleva 12 años trabajando en Talavera. “La ventaja de llevar tantos años es que estamos en contacto muy directo con pacientes de Talavera y la comarca (porque recuerdo que yo soy del Real de S. Vicente) y hacemos un seguimiento diario. No somos de los que colocamos implantes o prótesis y nos olvidamos de esos pacientes, sino que, año tas año, seguimos el día a día viendo a todos los pacientes y eso les da una confianza grande, saber que seguimos ahí después de tantos años” añade el doctor.

En la atención es importantísimo el tiempo que se dedica a cada paciente; “vivimos en una sociedad que nos obliga a ir deprisa a todos los sitios, a hacerlo todo rápido. Por eso yo siempre digo que nosotros no atendemos bocas sino a personas, cada una con sus circunstancias. Es un problema el que trae cada paciente. No es una boca a la que le falte una pieza dental. Es mucho más. Vemos súper necesario dedicar todo el tiempo que merece cada paciente y por eso nos da igual el tiempo que tenemos que invertir en radiografías o en una atención primaria para el que paciente sienta esa confianza y podemos estar 20, 30, 40 minutos y todo lo que sea necesario y ahí es donde el paciente se va a sentir a gusto con nosotros. Sobre todo en la primera cita porque ahí es donde al paciente le pueden surgir dudas, cuando se va a encontrar con que en algunos sitios le han explicado lo que tiene en dos minutos porque tenían otros tres en la sala de espera... Nosotros a veces incluso terminamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la patología del paciente para así hacerle que se sienta a gusto”.

Clínica Alameda está en la Plaza de la Alameda frente a la Calle Sombrerería.