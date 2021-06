Cómo tener unos labios más grandes y bonitos con el resultado más natural

El tratamiento médico-estético para embellecer los labios está a la orden del día. Cada vez más mujeres quieren tener los labios más bonitos pero hay que tener en cuenta algo muy importante “estar en buenas manos”.

Hablamos de ello con el doctor Eduardo de Frutos, director médico de la clínica KALOS Medicina Estética, en Talavera de la Reina.

P.- ¿Doctor, cómo ha cambiado el relleno de labios en los últimos años?

Dr.- El relleno de labios es uno de los tratamientos más clásicos en la medicina estética facial y a la vez es uno de los tratamientos más controvertidos y que más le cuesta la gente a la hora de decidir, de lanzarse. A la gente le cuesta muchísimo porque surgen muchas dudas; estamos acostumbrados a ver esos labios anti naturales que vemos a veces en televisión y que no gustan nada. Pero el problema de esto es que lo que está mal hecho se ve muchísimo pero hay muchas cosas muy bien hechas y no se notan casi nada. Ahora mismo el relleno de labios queda cada vez más bonito y más natural.

Es importante el producto que utilizamos que es ácido hialurónico específico para esas zonas del labio porque hidrata más, es más elástico, y luego porque las técnicas también van evolucionando y cada vez son más variadas para hacer más perfilado o más relleno, y combinamos esas técnicas para conseguir el mejor resultado y el que más se adapte también a las expectativas de nuestra paciente.



P.- Hay algunos dispositivos, doctor, que nos prometen rellenos sin pinchazos ¿esto es cierto?

Dr.- Realmente no, porque un relleno pues al final cuándo nosotros ponemos ácido hialurónico es una molécula grande que no puede atravesar la superficie de la piel. Sí que hay algunos cosméticos, algunas brillos de labios, que dan un poco más ese efecto que es totalmente transitorio y desaparece en unas horas. También hay otros tratamientos que lo que hacen es una especie como de pinchazo sin aguja que lo que hacen es inyectar el ácido hialurónico con un dispositivo de aire comprimido. Esos tratamientos, a día de hoy, ya no se utilizan. Desde nuestro colectivo de medicina estética hemos denunciado esos productos porque sabemos que puede dar efectos secundarios por ese impacto que hace sobre el labio. Aunque pueda parecer que son dispositivos menos invasivos que la aguja si puede tener esos efectos secundarios. Por tanto, al final es importante siempre consultar a un especialista, a un médico estético que tenga experiencia con este tratamiento y que nos pueda aconsejar el mejor producto y, lógicamente, la mejor técnica.