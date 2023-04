El Casar de Escalona, el municipio que pasa de tres a quince mil habitantes en verano

Recorrer estos días la comarca visitando nuestros pueblos es todo un lujo. El sol, el olor a primavera, la luz, la tranquilidad que se respira…

Hoy, nos hemos acercado a El Casar de Escalona. Desde allí, hemos realizado este programa especial junto con un buen número de vecinos

Israel Pérez Jiménez es su alcalde. Llegó en 2015 a la alcaldía, es pues, su segunda legislatura ésta que está a punto de terminar. Se va a volver a presentar. "Esta legislatura ha ido bien, nos cuenta, la gestión es positiva. En este poco tiempo que queda hasta las elecciones tenemos unos cuantos proyectos pero entiendo que al final serán ejecutados en la siguiente por cuestiones administrativas. Nos queda pendiente el gran proyecto de la EDAR, la estación depuradora de nuestro pueblo que nos prometieron desde la Junta de Comunidades en 2008. Será lo primero que emprendamos en la próxima legislatura incluso estamos pensando en hacerlo con fondos propios, que es que la gestión la lleve el ayuntamiento vía licitación pública. Sería una alternativa a las promesas del 2008 de la Junta que aunque han pasado años no se han llevado a cabo".

POBLACIÓN

La población se encuentra dividida entre el casco urbano, la urbanización Cerro Alberche y otras urbanizaciones creadas en las décadas de 1970 y 1980. De lo que está más satisfecho es de "llevar al agua potable a esa urbanización de 1600 chalets que ya era una demanda activa de esa urbanización. No ha sido fácil pero lo hemos conseguido".

El Casar es uno de los municipios preferidos por los madrileños, de todo el entorno de la capital, a la hora de elegir un sitio cercano para pasar las vacaciones. A la casa de los abuelos u otros familiares o viviendas alquiladas. Así es según los datos del estudio de movilidad de la población a partir de la telefonía móvil que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019, antes de que llegara la pandemia.

"Hay una población importante que no está empadronada pero que vive aquí y eso no se tiene en cuenta, nos cuenta Israel Pérez. Es un pueblo muy tranquilo geográficamente muy bien localizado a 30 km de Talavera, a 60 de Toledo y a 80 de Madrid, con unas dimensiones medianamente grandes. La población se encuentra dividida entre el casco urbano, la organización cerro Alberche que es muy grande pero hay otras once urbanizaciones".

El Casar tiene actualmente en torno a 2.000 habitantes "pero tiene una población flotante de más de tres mil por la cercanía de Madrid y en verano nos coloca una población cercana a 15.000 habitantes".

El alcalde nos cuenta también que el medio de vida de la gente de El Casar pasa por trabajar fuera del municipio. "Aquí queda algo de construcción, dedicada a la reforma de vivienda porque somos un pueblo atípico con muchos chalés y luego quedan algunas familias pocas que se dedican a la agricultura. Este tipo de pueblo es dependiente de grandes urbes como Toledo, Talavera o Madrid y es difícil que se queden los jóvenes. Estamos intentando reactivar el empadronamiento porque si crecemos en población crecemos en servicio y tenemos unos cuantos proyectos para la próxima legislatura que pueden atraer industria o comercio aquí en el pueblo".

Compartimos charla también con la concejala de festejos Concha Pastor que nos cuenta que el domingo 9 de abril, el Domingo de Pascua, es típico en El Casar la bendición de unos bollos que luego se reparten a todo el mundo, "invitamos a todo el que quiera a disfrutar con nosotros de ese día y se lleve su bollo bendecido. No sabemos si tiene efectos milagrosos pero yo puedo contar que tengo uno desde que viene de Madrid, hace muchos años y no se ha puesto malo. Lo tengo guardado".

HISTORIA DE EL CASAR

El término "El Casar" significa conjunto de casas que llegan a formar pueblo. El calificativo "de Escalona" se debe a que formó parte del antiguo señorío de Escalona. Anteriormente se denominó "El Casar del Alberche" o bien "Casas del Alberche". Porque el río pasa por este término municipal. La historia del pueblo la conoce como nadie, Justino Martín Escobar, que nos cuenta que el asentamiento del pueblo se produce, según consta en la iglesia, en 1620 pero ya existían pobladores en los márgenes de los arroyos y el río desde la época prehistórica. Nos muestra un hacha prehistórica "que encontré arando en una viña". Ya con el rey Felipe IV, los habitantes pagan los derechos para obtener la categoría de Villa y es entonces cuando se empieza a administrar justicia.

FIESTAS, TRADICIONES Y MONUMENTOS

Dos preciosas referencias que ver en El Casar son la iglesia de San Julián y Santa Basilisa y la ermita de San Roque que es el patrón de este municipio y que se celebra por todo lo alto el 16 de agosto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero antes, el segundo domingo de mayo se celebra la romería al río Alberche de Nuestra Señora de Hortum Sancho. Felipe Dulce Tejada es el presidente de la Hermandad de la Virgen y nos relata lo que se hace ese día: "el sábado salen a la calle unas carrozas por la mañana y por la tarde fuegos artificiales además de orquesta o discoteca móvil. Ya el domingo vamos para el río con la Virgen en procesión, con las carrozas y la Virgen en otra. Estamos todo el día abajo en la ribera, en su ermita. Ese día comemos lo que lleva la gente, tortilla, paella, barbacoas, de todo un poco. Al acabar el domingo, por la tarde hacemos unas pujas y con el dinero que sacamos se hace la fiesta del año siguiente".

Nos acompaña Maripaz del Pozo es la presidenta de la hermandad de San Roque. Su fiesta es el 16 de agosto. El Casar de Escalona sigue celebrando una preciosa tradición de época romana que son los Juegos Florales o floralia, no es que aquí se hayan mantenido desde entonces, pero sí se han recuperado. Es un concurso de poesía cuyo tema es la propia Villa. Juegos que cuentan con un mantenedor que se ocupa de investigar el pasado del municipio.

La hermandad, nos dice, se ocupa de la fiesta religiosa, la celebración de su Novena y la Eucaristía y "de una forma muy especial invitamos a la corporación del municipio y luego se hace una procesión por el pueblo. Al llegar a la iglesia se reparte un ramito de albahaca que es lo que representa a nuestro San Roque. Después volvemos a la plaza del pueblo que hay orquesta, bailamos en la plaza con las damas y reinas de las fiestas que se estrenan precisamente en San Roque y repartimos una bolsita de tostones que es tradición. Hay mucha gente joven y además el día 17, como colofón de las fiestas, tanto desde el ayuntamiento como de la hermandad, hacemos por la tarde una charanga que va por el pueblo, por todos los bares con la gente joven, sobre todo, y al terminar en la plaza damos un piscolabis con cerveza".

Pilar Escobar es la presidenta de la asociación de Amas de Casa que colabora con la asociación y con el ayuntamiento en todo esto. "Estamos muy unidos. Nuestra asociación se formó en 1992 y la verdad es que no había nada en el pueblo. Por entonces, todos colaboraban lo mismo como público que para hacer las cosas que hubiera que hacer. Así que, esta asociación está metida en todas las actividades. Somos unas 150 socias. Celebramos una comida de convivencia para que asistan los maridos, una vez al año. Lo organizan todo las socias, colaboran para guisar o para lavar y los maridos son acompañantes y bailarines y ayudan a poner las mesas, las quitan... Celebramos también el día de la Mujer. Es muy bonito porque vamos a la iglesia a ofrecer a la Virgen de Hortum Sancho un ramo de flores, entre otras actividades".

Domi es la directora Cáritas de El Casar y miembro del consejo diocesano de Toledo. "Cáritas, asegura, es muy importante en este pueblo. Se empezó en la parroquia con 6-8 familias. Pero poco a poco fueron aumentando. Se pidió ayuda a Cáritas Toledo y al Banco de alimentos para atender todas las necesidades. Son 120 familias las que atendemos en la actualidad, pero el 90 por ciento no es gente del pueblo. Tenemos 8 voluntarios. Tengo que decir que es fundamental la colaboración del ayuntamiento. Hace muchas aportaciones. Siempre que le necesitamos está ahí".