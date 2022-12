Los frentes atlánticos que la borrasca Efraín ha enviado sobre la Península Ibérica a lo largo de esta semana han dejado ya lluvias acumuladas que suman más de 228 litros por metro cuadrado en puntos de la provincia de Toledo y más de 170 en zonas de la provincia de Ciudad Real.



Los datos recogidos por EFE de la red de automática de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla-La Mancha suman ya entre doce y diez días de precipitaciones en muchos lugares de la región.



San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo, es el lugar donde más precipitaciones se han registrado desde principios del mes de diciembre, donde ha llovido un total de 228,6 l/m2.



Destacan los 90,8 l/m2 que se llegaron a recoger en un solo día, el martes 13, a los que se suman otros días con lluvias también abundantes, pero no en esta cantidad, como fueron los 43 l/m2 que se recogieron el día anterior, de forma que en dos jornadas se sumaron 133,8 l/m2.



Castillo de Bayuela, también en la provincia de Toledo, ha recogido una buena cantidad de lluvia en este mismo periodo de tiempo, hasta alcanzar los 181,8 l/m2.



En el caso de la provincia de Ciudad Real, el punto donde más lluvia se ha registrado ha sido en Fuencaliente, donde se registra un acumulado de 170,8 l/m2 en once días de lluvia.



El día más lluvioso en los que va de mes fue el 11 de diciembre, en el que se contabilizaron 48,4 l/m2 en 24 horas, seguido de los 33,6 l/m2 que se midieron el día 13 o los 31,6 que cayeron el 8 de diciembre.



En municipios como Navahermosa (Toledo), Alcázar del Rey (Cuenca), Abia de Obispalia (Cuenca) y Ocaña (Toledo), se han registrado lluvias durante once días de este mes de diciembre.



En Navahermosa se han recogido 162,2 l/m2, en Alcázar del Rey 143 l/m2, en Abia de Obispalia 137,2 l/m2 y en Ocaña 119,8 l/m2.



Por encima de los 100 l/m2, la Aemet registra precipitaciones en otras ocho estaciones meteorológicas de la región.



Así, en Pantano el Vado (Guadalajara) la lluvia caída se eleva a 119,6 l/m2; en Cuenca capital se acumulan ya 119 l/m2, en Pastrana (Guadalajara) 110,4 l/m2, en Guadalajara capital 109 l/m2, en Osa de la Vega (Cuenca) un total de 107,2 l/m2, en Viso del Marqués (Ciudad Real) 103,7 l/m2 en Toledo capital 103,6 l/m2 y en Abenójar (Ciudad Real) 101,8 l/m2.



En el caso de Ciudad Real capital, en once días de lluvia se registran un total de 91,4 l/m2, mientras que en Albacete capital, también con otras once jornadas de lluvias, suman ya 76 l/m2 de precipitaciones.