El Ayuntamiento de Talavera hace efectivo el pago de la sentencia de los Planes de Empleo

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha procedido al pago de la sentencia de los planes de empleo este mismo viernes, 27 de mayo, de tal modo que más de 1.200 trabajadores y trabajadoras afectadas dichos planes de 2016, 2017 y 2018 van a comenzará a recibir sus indemnizaciones.

Se trata de un total de 9,2 millones de euros en compensación por las irregularidades en las contrataciones de estos planes públicos en la ciudad toledana.

Así lo ha comunicado la alcaldesa, Tita García Élez, que ha convocado una rueda de prensa para informar de este asunto, acompañada por los concejales de Hacienda, Luis Enrique Hidalgo, y de Interior, Flora Bellón.

"Es una noticia importante, muy esperada sobre todo por las más de 1.200 familias que están pendientes de esta transferencia de dinero", ha apuntado en este sentido Tita García.

"Con esto, hay un mensaje muy claro, y es que cumplimos con lo que prometemos", ha agregado, subrayando el compromiso realizado el pasado mes de abril con realizar los pagos a lo largo de este mes de mayo.

La jefa del Ejecutivo local ha aclarado que el Ayuntamiento ha concluido a lo largo de la mañana la totalidad de los ingresos a los representantes de los trabajadores.

Consultadas por Europa Press, fuentes del Consistorio han aclarado que, una vez recibidas las cuantías, los afectados comenzarán a recibir sus compensaciones económicas a través de estos representantes --principalmente los sindicatos UGT y CCOO--, aunque también hay gran volumen de trabajadores que participaron en las acciones judiciales a título individual.

Con el abono de estas indemnizaciones, correspondientes a recargos en más de 8.000 nóminas, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina da respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) del 27 de marzo de 2019, que dictó la obligación de indemnizar a los empleados incorporados a través de los Planes de Empleo por irregularidades en su contratación.

La alcaldesa, que ha destacado el trabajo realizado por los empleados municipales que se han encargado de las gestiones necesarias, ha lamentado que las personas afectadas hayan tenido que esperar tanto tiempo para ver cumplidos sus derechos.

PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Junto al pago de las compensaciones, al Ayuntamiento le corresponde, según la sentencia judicial, abonar las cuantías correspondientes a la Seguridad Social.

En este sentido, la regidora talaverana ha comunicado que procederán a los mismo durante el mes de junio.

Por su parte,, el concejal de Hacienda ha señalado que, gracias a las gestiones realizadas por el personal municipal, se ha evitado un recargo del 20% sobre la cantidad a abonar.

"No tendrá este tipo de recargo que, en otro caso, y si no llega a ser por las gestiones del departamento de personal y la concejal que me acompaña, Flora Bellón, no hubiese sido posible", ha destacado Hidalgo.

RESPONSABILIDAD DEL PP

Por su parte, Flora Bellón ha cargado contra la anterior administración municipal 'popular' y contra el actual Grupo Municipal de esta formación.

"Yo les pediría que pidan perdón a esos más de 1.200 demandantes por esta actitud que han mantenido a lo largo de todo este periodo, intentando exculparse y echar la culpa a otras administraciones", ha declarado Bellón.

"Y también les pediría a los actuales concejales del Partido Popular, y a los que estaba en el anterior equipo de Gobierno, que asuman su responsabilidad", ha añadido