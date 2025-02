El Ayuntamiento de Gamonal estudia presentar recurso contra la reapertura de JAKE

El alcalde de Gamonal, Álvaro Jerónimo, ha avanzado que el Ayuntamiento de la EATIM está estudiando con servicios jurídicos la posibilidad de presentar recurso ante la licencia que supondría la reapertura del ‘Hotel Jake’. La intención, como desde un inicio, ha continuado el primer edil, es la de “intentar para la concesión de dicha licencia y que el hotel no abra”.

Jerónimo ha vuelto a dar visibilidad a una “problemática que viene sufriendo el pueblo” desde hace años y que sigue siendo un tema prioritario que “nos ocupa y nos preocupa” al conjunto de la ciudadanía.

Del mismo modo, ha querido ser rotundo en relación a la cuestión de “falta de lealtad institucional” de la que acusó al Gobierno de José Julián Gregorio y que éste definió como una “mentira”. Así, el alcalde de Gamonal ha mostrado la comunicación remitida por el Ayuntamiento de Talavera para notificar la concesión de licencia, a este mal llamado hotel, con fecha de 16 de julio de 2024; un hecho que no se ha repetido en el caso de la nueva documentación que tiene el Ayuntamiento de Talavera con fecha de 13 de diciembre y que supone el paso definitivo para que este establecimiento pueda volver a abrir.

En base a las afirmaciones del concejal de Urbanismo, el alcalde ha sido claro y rotundo, aseverando que “el señor García miente, nunca habló conmigo porque yo no estuve en el Ayuntamiento de Talavera ese día”. “Qué desesperado está el concejal de Urbanismo si tiene que mentir con esto”, ha destacado, “y le recuerdo que sí tengo notificación del 16 de julio pero no la del 13 de diciembre”.

Y es que además “el traslado de una información de tal envergadura debería nunca se debe hacer en una conversación, debe ser a través de un registro oficial vía ayuntamiento – ayuntamiento”. Todo esto evidencia “la falta de decoro y de sentido común de un concejal cuyas declaraciones van contra todo un pueblo”.

De este modo, Jerónimo ha querido dejar constancia de que “no tenemos notificación del Ayuntamiento de Talavera” de la concesión de esta licencia con fecha de 13 de diciembre; casi dos meses después de la misma. El regidor gamonino ha lamentado que Gregorio le haya llamado mentiroso a él y a todos los vecinos y vecinas.

En los mismos términos, el alcalde ha instado al alcalde de Talavera a que muestre el documento o el registro de que han comunicado al Ayuntamiento de Gamonal la firma de esta licencia para la reapertura de Jake con fecha de 13 de diciembre; algo que, hay que recordar, Álvaro Jerónimo conoció a través de los medios de comunicación.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha manifestado que desde el 13 de diciembre no ha habido ninguna reunión con el alcalde de Talavera, así como tampoco llamadas telefónicas u otras comunicaciones por este tema; ha respondido señalando que sí ha seguido preguntando al concejal de Urbanismo por esta cuestión desde que visitara el pueblo en julio de 2024, sin que éste haya manifestado ninguna novedad al respecto.

El regidor de Gamonal ha dicho desconocer el motivo por el que no se le ha comunicado esta notificación, ya que son “cosas que son evidentes y van a terminar saliendo a la luz”.

El alcalde también ha reconocido que es un tema que “no es plato de buen gusto para nadie” tener que abordarlo, pero también ha sido tajante a la hora de reiterar que: “los que sufrimos la problemática, día a día, somos los vecinos y vecinas de Gamonal, aunque para ellos pueda ser un expediente más”. “Para nosotros no es un trámite más, sino que es un asunto que sufrimos y más por tenerlo al lado de un colegio, una guardería y un centro social”, ha añadido. En este contexto, el primer edil se ha mostrado convencido de que “esto no se abriría junto a un colegio en Talavera”, ha dicho en comparación, salvando las distancias, al tema de la gasolinera que se iba a abrir junto al colegio Pablo Iglesias y que no llegó a materializarse por el clamor popular. “Cuando se quiere, se puede”, ha dicho.

Igualmente, Álvaro Jerónimo ha mostrado la preocupación vecinal ante este asunto por lo que se considera un “problema social” que se viene sufriendo. Al respecto, ha dicho que Gamonal es un “pueblo muy unido”, porque “nos afecta a todos, da igual un color político u otro o quien esté gobernando en el Ayuntamiento”.