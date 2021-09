Si aún no te has vacunado, estás a tiempo de hacerlo hoy todo el día en Talavera de la Reina. Allí se ha situado la Unidad Móvil que recorre la región para tratar de alcanzar al máximo número de castellanomanchegos que por unas u otras razones no se la pudieron/quisieron poner en su momento.

Hemos entrado en la Unidad con Miguel Atoche, responsable de la Gerencia de Ugencias, Emergencias y transporte sanitario de Castilla-La Mancha. Tal como nos ha contado, lo que se pretende con esta unidad es acercarse a los universitarios o a la población en general y vacunarles con el fin de minimizar la posibilidad de que se infecten, enfermen o incluso puedan morir.

La experiencia está resultando positiva por los campus de Castilla-La Mancha en los que ha recalado. Hoy estará vacunando mañana y tarde en Talavera de la Reina, en el aparcamiento de la Facultd de Ciencias de la Salud.