El reconocido artista talaverano, del barrio de Patrocinio, como a él le gusta recordar, Aitor Saraiba nos vuelve a dar una buena noticia. En estos días está participando con varias obras fotográficas en una exposición enmarcada en las actividades conmemorativas del 40º Aniversario de ARCOMadrid.

Una exposición que podemos ver en el Centro Conde Duque, y que ofrece una particular mirada a más de dos décadas de arte en España a través del trabajo de un grupo de artistas sobre ARCO, “Es un honor. Antes febrero en Madrid, para cualquier artista, era pensar en ARCO y en estas circunstancias, han tenido una buena idea, juntarnos a todos de diferentes disciplinas. Yo fui uno de esos artistas con mi trabajo del año 2009”. Una exposición que se puede ver hasta el 4 de abril.

"A finales de año volveré a Japón para exponer nuevas obras textiles influenciadas en Lagartera y Talavera"

Este artista multidisciplinar se ha dedicado en los últimos años a dibujar, escribir, cerámica, fotografía, pero lleva un par de años volcado en su obra textil “ En febrero, justo antes del confinamiento la expuse en el Traveller Factory en Tokio (Japón) y este mes de abril íbamos a hacerlo en Kioto, pero la pandemia lo ha impedido, aunque sigo produciendo nuevas obras en las que hay más bordados influenciados por Lagartera y Talavera y tintes naturales que espero poder exponer a finales de este año”.

Aitor sigue teniendo un cordón umbilical con Talavera y con la cerámica, a través del Centro Cerámico. Juntos crearon el regalo de navidad para la empresa Benetton y hubo un momento en que todas las tiendas de Malasaña tenían sus piezas “ La unión con el Centro Cerámico será para siempre. Hasta ahora hemos hecho unos 45 diseños diferentes en los últimos 10 años. Es un trabajo muy duro porque es un trabajo de cinco personas que hacemos todo. Pero es verdad que el público nos está reconociendo el trabajo y sobre todo en 2020 y este año 2021 que acabamos de lanzar la caja de San Valentín, con un dibujo original, ha sido un éxito y se lo agradecemos muchísimo”. Y nos adelanta que hay un nueva pieza a punto de salir “Quisimos sacarla para navidad, pero hubo un problema con el molde y la tendremos para primavera. Está muy influenciada por todos los dibujos nuevos que estoy haciendo”.

Desde que salió de Talavera, ha recorrido medio mundo con su obra y reconoce que le ha servido para conocerse mejor “He aprendido quién soy. Cuando me preguntan con qué parte de mi trabajo me quedaría, con el dibujo, el textil, la cerámica, los libros o la poesia , siempre respondo que con la gente que he conocido por el camino y con los que he aprendido mucho”. Aunque de vez en cuando vuelve para presentar sus trabajos. Fue el caso de su libro autobiográfico de poesía “Me encanta cuando tus garras acarician mi alma” que presentó en librería “Páginas” y que ha sido todo un éxito.

"Hace poco que hemos inaugurado una fuente de cerámica para Cazalegas, realizada por Centro Cerámico Talavera"

Confiesa que cuando piensa en Talavera, tiene sentimientos encontrados “Es una ciudad que me ha dado mucho, pero también me ha quitado. He hecho de todo en todas las partes del mundo, los Ángeles, Japón, Manchester, Madrid excepto en Talavera. Aunque desde mi tienda online tengo muchos clientes de mi ciudad y siempre que me llaman allí estaré. Hace poco que acabamos de inaugurar una fuente de cerámica en Cazalegas y ha quedado preciosa. La he diseñado yo y la ha realizado Centro Cerámico”.