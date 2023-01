El árbol que ha caído en los Jardines del Prado de Talavera "iba a ser eliminado por su mal estado"

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha manifestado que la caída de un árbol en los Jardines del Prado, este pasado domingo, es el ejemplo evidente de que “esta remodelación era necesaria”. La rehabilitación integral de todo este entorno continúa, al igual que lo hacen los trabajos de análisis individual de todos los ejemplares existentes; de hecho, este árbol es uno de los que estaba previsto eliminar debido a su mal estado. “Todos aquellos ejemplares que, debido a los estudios y concluidos de los técnicos, presenten un peligro de seguridad para la ciudadanía, serán sustituidos posteriormente”, tal y como se ha venido anunciando desde que se presentó el proyecto, ha recordado.

“No vamos a poner ningún tipo de reparo cuando lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas”, ha continuado la portavoz, recordando que “el mal tiempo, viento y lluvia” son los peores aliados para este peligro. Mientras las obras continúan, los Jardines siguen cerrados para facilitar las labores y prevenir ante posibles accidentes, ha declarado la edil, al tiempo que ha remarcado que “cuando se cumplan las condiciones idóneas, y siempre siguiendo las recomendaciones de los expertos, se comenzará con la plantación de los nuevos ejemplares”.

Proteger a la ciudadanía y que “ningún ciudadano sea víctima por el riesgo de caída de un árbol”, ha dicho Bellón, refiriéndose al estudio pormenorizado que se ha hecho de cada uno y a la consecuente línea de trabajo que se ha seguido en base al diagnóstico obtenido. Al margen de estos criterios de seguridad, la portavoz municipal ha reiterado que los objetivos que se persiguen con esta reforma son también “devolver el máximo esplendor para unos jardines únicos, referentes y visita obligada cuando se viene a Talavera”.

Política carroñera de José Julián Gregorio

En relación a la actitud adoptada por el Partido Popular, la portavoz ha lamentado que “el señor José Julián Gregorio es muy rápido cuando se trata de crear alarma y de alimentarse de hacer ruido y controversia, añadiendo a todo un carácter catastrofista”.

Es una muestra más de la “política carroñera” que trae para Talavera; “si se talan árboles se hace una foto diciendo que está mal, pero si se mantienen y luego se derrumban solos, también; y siembra el pánico a golpe de publicaciones en redes sociales”. Flora Bellón ha criticado que “Jose Julián Gregorio ni siquiera se ha visto el proyecto, desconoce cuáles son las fases de trabajo y la envergadura del proyecto”.

“Yo le digo señor Gregorio, es un proyecto serio, con altura de miras y de futuro para esta ciudad; para ofrecer la mejor imagen a nuestros visitantes, pero también con las condiciones de seguridad y garantías para el disfrute y esparcimiento de la gente”, ha subrayado. Este último suceso es ejemplo de lo que viene explicando el Ayuntamiento y, por eso, se está actuando en el parque.

El PP, ni una sola propuesta en positivo para Talavera

En último lugar, la portavoz ha preguntado al popular que “si esto es lo que pretende aportar a la ciudad, ésta no se lo merece. Lo que ha venido a hacer en política es a enredar, a crear discordia y a ensuciar la imagen de esta ciudad; es una lástima y me da pena que en muchos meses no hayamos escuchado a Gregorio hacer ni una sola propuesta en positivo para Talavera, una auténtica pena para lo que debería hacer el principal partido de la oposición”