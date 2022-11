Ángel Expósito y La Linterna de COPE, en Talavera, hablando del paro con talaveranos que no se resignan

La Linterna de COPE y su director, el periodista Ángel Expósito, se han desplazado este jueves a Talavera de la Reina (Toledo), una de las ciudades con más paro de España. El objetivo, conocer de primera mano lo que cuesta encontrar trabajo en un municipio que trata de salir de la cadena de grandes crisis (confección, construcción, covid, inflación...) que ha sufrido en los últimos treinta años.

COPE es, precisamente, líder de audiencia en Talavera, donde tanto Herrera como Expósito tienen un gran número de seguidores. Y eso se notó en la calle, porque el director de la Linterna recibió el cariñoso saludo de muchos ciudadanos que se acercaban al reconocerle con comentarios como "le escuchó todos los días", "usted no me conoce, Ángel, pero yo a usted le sigo a diario", "es usted un fenómeno, Expósito"... Algunos, como Javier Torrejón (en la foto de portada) dejaron su trabajo, durante un rato, al enterarse de que Ángel Expósito estaba en Talavera.

"Hoy en COPE estamos dedicando el día en todos los programas al paro, al desempleo en España y mira cerca de Madrid, y por esto de que la tierra de mi madre, pues dijimos dónde podemos ir a hablar del desempleo y por desgracia Talavera está cerca de Madrid. Talavera tiene el veintitantos por ciento del desempleo oficialmente y hemos dicho oye vámonos, vámonos a estudiar qué está pasando en esa ciudad tan cerquita de la capital y como me ha dicho Rubén un amigo que me he encontrado en Talavera, me ha dicho habéis venido al mejor sitio para hablar del paro por desgracia. Así que estamos aprendiendo y constatando la realidad de España, no desde Madrid, una gran capital, sino de una ciudad como ésta, Talavera de la Reina" nos cuenta Expósito.

Falta de inversiones, de infraestructuras, ausencia de comunicaciones dignas por carretera o ferrocarril, falta de agua para el desarrollo de la agricultura y la ganadería... son otras carencias que se han venido sumando a lo largo de los años a esa crítica situación y han provocado un éxodo, especialmente de jóvenes, ante la falta de oportunidades, lo que llevó a los ciudadanos a echarse a la calle, de manera multitudinaria, hasta en dos ocasiones.

Cierto es que la situación empieza a tomar otros colores con el anuncio de la llegada de la multinacional META, de la implantación de los estudios de informática o de la creación del Centro Regional de Innovación Digital, entre otras iniciativas. Pero aún queda mucho por hacer para mejorar servicios tan demandados como la sanidad.

Expósito recorrió el Casco Histórico de Talavera, plaza del Pan, plaza de S. Pedro, plaza del Reloj, y entrevistó a dos mujeres y dos hombres, de distintas edades y situación, que contaron su experiencia en la búsqueda de empleo y de oportunidades, Marimar, Rubén, Jorge y Jessica.

Ellos han sabido reiventarse para poder trabajar y aunque no todos han tenido la suerte de encontrar un empleo, mantienen la esperanza y la ilusión en la más alto. Por ello, el director de La Linterna, nos dice "sí, lo que pasa es que, vamos a ver cómo te lo digo, es una esperanza que puede engañarnos y es que los castellano manchegos y la gente de esta comarca, lo recuerdo por mi abuelo o por mi madre, pues tenéis un punto de optimismo muy particular, tenéis un punto de humor, un punto de ironía y una inteligencia vital que os hace ser optimistas ante cualquier adversidad. Pero que la crisis que pasó Talavera hace 10 o 15 años no la pasó nadie en España y la gente sigue palante. Por tanto, la gente es optimista, la gente es valiente y la gente va a tirar para adelante. Peroo las avispas son muy canutas y las van a seguir pasando canutas seguro. Las dos cosas".

Desde COPE Talavera queremos dar las Gracias (con mayúsculas) a Expósito por dedicar su programa a esta ciudad que tanto apoyo necesita









