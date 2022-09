Alertan de la falta de profesorado para inclusión educativa en los centros educativos de Talavera de la Reina

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia los enormes problemas que padecen los equipos docentes de los centros educativos de Talavera de la Reina y su comarca, con deficiencias graves para llevar a cabo una real y efectiva inclusión educativa en las aulas.

La falta de docentes para realizar desdobles, la falta de profesorado de apoyo y la falta de personal para atender a los alumnos con necesidades especiales está provocando enormes desigualdades. Con una tasa de interinidad del 30% en la educación pública de la región, difícilmente se puede abordar la inclusión educativa; además, uno de cada tres interinos no tiene jornada completa.

En este sentido, el responsable de CSIF Educación Toledo, Enrique de la Rosa, subraya que “Talavera de la Reina y su comarca están totalmente olvidadas, las carencias son tan grandes que se puede hablar de diferencias entre centros y zonas. Si la Administración está realmente dispuesta a acabar con el abandono escolar y los altos niveles de fracaso tiene que tomar medidas”. En este curso, la escolarización sobrevenida de alumnado extranjero ha agudizado el problema.

No en vano, De la Rosa señala que existe una ingente normativa sobre inclusión y atención individualizada a los alumnos, pero “cómo es posible hacerlo si no hay personal, es absolutamente imposible. No puede haber inclusión cuando hay alumnos que desconocen el idioma y no hay apoyos, alumnos que tienen necesidades educativas especiales y no hay personal para atenderle, no puede haberla porque además tenemos unas ratios desproporcionadas”.

A modo de ejemplo, el responsable de CSIF Educación Toledo señala que hay centros con más de 20 alumnos en Primaria con desconocimiento del castellano, lo que dificulta el desarrollo de las clases si no se cuentan con los recursos adecuados. De hecho, suelen ser atendidos por maestros de Pedagogía Terapéutica (PT), totalmente sobrepasados, mientras el profesorado lamenta que muchas horas lectivas son dedicadas a la inmersión lingüística.

Para Ada Ruiz, delegada de CSIF Educación Talavera, la solución pasa por la incorporación de profesorado de apoyo y profesionales educativos, ya que “la situación es límite, por el bien de los alumnos con desconocimiento del castellano y por el resto de los alumnos necesitamos una solución”. Asimismo, la ciclópea carga burocrática que tienen que soportar los docentes es “otra muesca más”.

NEGOCIACIÓN SALARIAL

CSIF mantiene abierta la negociación con el Ministerio de Hacienda para la subida salarial de los empleados públicos, entre los que se encuentran los docentes de la región. De momento, la Central Sindical ha rechazado la propuesta de actualizar los sueldos un 1,5% desde enero del 2022 y subidas del 2,5% y el 2% para 2023 y 2024, respectivamente, por ser insuficiente con todo el poder adquisitivo perdido.

De la Rosa subraya que “ya nos manifestamos en la región en abril, mayo y junio, y el pasado sábado lo hicimos con una multitudinaria movilización en Madrid. De momento, ya hemos logrado que el Gobierno se siente a negociar, y ahora vamos a conseguir la mejor subida posible para nuestros maestros y profesores”.