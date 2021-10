La alcaldesa de Talavera se baja el sueldo

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, se baja el sueldo. Lo ha anunciado en el transcurso del pleno ordinario de octubre que se está celebrando en el Ayuntamiento y en el que se iba a debatir una moción del grupo municipal de VOX que pedía esa reducción por tratarse del sueldo de alcalde más alto de Castilla-La Mancha y uno de los más altos de España.

García Élez ha tomado la palabra antes del debate de la moción para trasladar su intención de revisar los sueldos de todos los ediles de la corporación pero hacerlo pro unanimidad de todos los grupos políticos municipales y la concejala no adscrita.

Transcribimos las palabras de la alcaldesa que puedes escuchar pinchando en la foto de portada.

"Quiero aclarar antes de iniciar el debate cuestiones, no solo a los representantes municipales, sino a la ciudadanía en general. Yo como alcaldesa sé dónde estoy, de dónde vengo, sé escuchar y, por tanto, sé actuar. No hacen falta mociones. Esta alcaldesa se bajará el sueldo. Hay desequilibrios existentes en la retribución de salarios en cuanto a los cargos públicos en este Ayuntamiento con respecto a otros ayuntamientos de similar dimensión. Unas retribuciones que, como ustedes bien saben, este equipo de gobierno no se ha puesto, no se ha subido, sino que hemos heredado. Por lo tanto, venimos trabajando hace meses con los servicios municipales, los servicios técnicos, para solucionar estos desequilibrios que van a ser revisados a la baja, que van a afectar directamente a la alcaldía y que voy a trasladar a los portavoces municipales la intención también de que afecte a la corporación en su conjunto por eso pido un receso".