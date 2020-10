La alcaldesa y el portavoz del PP registran juntos las alegaciones del Ayto a la planificación del Tajo

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha defendido el documento de propuestas, observaciones y sugerencias al documento provisional de Esquema de Temas Importantes (ETI) del río Tajo, en el Tercer Ciclo de Planificación (2021-2027), como una “hoja de ruta y estrategia de presente y futuro para Talavera”. El texto, de más de 200 páginas, lo ha elaborado el Ayuntamiento de Talavera con la asesoría técnica de Miguel Ángel Sánchez.

La regidora talaverana ha señalado que el documento “no va contra ningún territorio, pero sí viene a defender lo que es nuestro por justicia, los intereses de la ciudad y de un río Tajo que cada vez que hay un trasvase se ve más afectado y resentido”. Por eso, ha remarcado que “es de justicia reivindicar lo que como ciudad necesitamos, y es agua para nuestro crecimiento”. Igualmente, ha querido ir más allá poniendo de manifiesto que “por fin, tenemos un documento en el Ayuntamiento, como representantes del conjunto de la ciudad, para defender nuestra estrategia”.

Trasladar lo que la ciudad necesita en materia de inversión o recuperación social

“Un documento que no solo viene a solicitar y alegar, sino a trasladar lo que la ciudad necesita en materia de inversión o recuperación social”, algo que es importante, como lo son los “caudales ecológicos, que no son un capricho, porque lo avalan cinco sentencias del Tribunal Supremo y que vendrían a garantizar el buen transcurso del río y su desarrollo normal”. Igualmente, la alcaldesa ha hablado de unas propuestas/alegaciones que quieren garantizar el abastecimiento en la ciudad o el regadío en el canal bajo del Alberche.

García Élez ha expuesto que “tener agua en cantidad y calidad es signo de economía y desarrollo para Talavera y su comarca”. Al igual que también preocupa el tema de las inundaciones, por lo que “hay que estudiar e identificar esas zonas y plasmar en un plan la solución a un grave problema que necesita de inversión y obras materiales”.

En el mismo orden, la regidora talaverana ha hecho un llamamiento a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que “escuche las reivindicaciones de Talavera, del Ayuntamiento”, que no hacen sino “poner sobre la mesa lo que cualquier ciudadano ve cuando se asuma al río”; petición que también ha hecho extensiva al río Alberche, para su análisis integral.

Así lo ha puesto de manifiesto la alcaldesa después de registrar el documento de propuestas, observaciones y gerencias al ETI, donde ha estado acompañada por la portavoz municipal, Flora Bellón, y el concejal de Política Medioambiental Sostenible, Sergio de la Llave. También se ha sumado el portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, a quien ha agradecido su participación, así como el apoyo en la moción aprobada en el Pleno a favor del río Tajo.

Un tema “fundamental, puntal e imprescindible”

A preguntas de los medios sobre la ausencia del resto de portavoces de los grupos municipales de la oposición, la alcaldesa ha manifestado que “ha estado quien ha querido estar, porque no es un documento que no es del equipo de Gobierno, sino del Ayuntamiento, un trabajo de todos y para todos”. En los mismos términos, ha señalado que esto “no tiene color político, sino que va en defensa de los intereses de esta tierra y sus vecinos y vecinas”, por lo que no ha entrado en la motivación de los no asistentes a una defensa “legítima” de la ciudad frente a otros territorios.

A su juicio, y en compañía del portavoz popular, ha considerado que este documento forma parte de uno de los temas que es “fundamental, puntal e imprescindible para el funcionamiento normal de la ciudad”, por lo que ha defendido la máxima unidad en estos aspectos.

Numerosos colectivos, asociaciones, entidades, clubes o federaciones se han adherido ya como “grandes aliados y altavoces”

Finalmente, la alcaldesa ha agradecido a otros “grandes aliados” que, continuamente, se van sumando o adhiriendo al documento, como la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Vegas del Tajo’, FEDETO, el Club

de Piragüismo Talavera-Talak, que “sufre en sus propias carnes la realidad del río”, Ardeidas, Tagus, Agesma, varias asociaciones juveniles, medios de comunicación, asociaciones sociosanitarias, colectivos culturales, la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarca, SOS Talavera o la Plataforma en Defensa del Transporte de Talavera. Muchos de ellos, ha explicado “se han puesto a disposición del Ayuntamiento para ser altavoces y hacer llegar esta campaña a la sociedad en defensa de los intereses hídricos del río Tajo y de Talavera”.