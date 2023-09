El Plan Estratégico de Turismo 2024-2030 da sus primeros pasos abriendo la puerta de su diseño a la participación directa del sector

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha anunciado la apertura del proceso participativo del nuevo Plan Estratégico de Turismo para los próximos cuatro años, y ha avanzado que el Ejecutivo trabaja en una línea de ayudas para la mejora de las playas interiores y zonas de baño de la región.



Patricia Franco ha trasladado la enhorabuena del Gobierno regional a los ganadores de los Premios Regionales de Turismo 2023 y Premios Raíz Culinaria 2022, y ha adelantado que el Congreso Culinaria contará con Boris Izaguirre como conductor y becará al estudiante de cocina con la mejor receta para que se forme durante tres meses en uno de los restaurantes de referencia de Castilla–La Mancha.



Consuegra (Toledo), 27 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha está trabajando ya en el diseño del nuevo Plan Estratégico de Turismo 2024–2030, y ha abierto ya la puerta en su elaboración a la participación directa del sector. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha avanzado la puesta en marcha del proceso participativo de la nueva estrategia, durante el acto de entrega de los Premios Regionales de Turismo 2023 y de los Premios Raíz Culinaria 2022, que ha estado presidido por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page.



Consuegra ha acogido la entrega de estos premios, una cita en la que el Ejecutivo autonómico ha reconocido el compromiso con la excelencia y la innovación de las iniciativas privadas y públicas en el ámbito del turismo y la gastronomía.



Los Premios Regionales de Turismo 2023 han reconocido en esta edición esta edición a Miluna Open Nature Rooms en la categoría de Proyecto Turístico Innovador; al Centro de Interpretación del Olivar 5 Elementos como Mejor Producto Turístico; al Ayuntamiento de Alcaraz como Mejor Campaña de Promoción; y al Ayuntamiento de Criptana como Mejor Iniciativa Turística.



En los Premios Raíz Culinaria 2022, los galardonados han sido el Restaurante Don Gil en la modalidad de Cocina Castellanomanchega Tradicional; el Restaurante Ababol como Cocina Castellanomanchega de Vanguardia; y a Retama en la categoría de Mejor Carta de Vinos.



Todos ellos han recibido una pieza artesana: en el caso de los Premios Regionales de Turismo, una pieza elaborada por el artesano Julio Martín de Vidales; y en el caso de los Premios Raíz Culinaria, una creación de Enrique Tortajada. Además, la música del acto ha corrido a cargo del grupo Bonita, y la interpretación y dramatización por Vitela Teatro, que ha acompañado la promoción turística regional más allá de las fronteras españolas.



Durante el acto, la consejera ha agradecido al sector su trabajo diario por consolidar a la región como un destino referente en el turismo de interior, un compromiso que se refleja en datos como los que hoy ha publicado el INE, “y que sitúan a Castilla–La Mancha como la comunidad autónoma con mayor crecimiento en las pernoctaciones de viajeros nacionales en el primer semestre del año”.



En concreto, ha especificado, con un crecimiento del 30,8 por ciento en la llegada de residentes en España entre enero y junio, multiplicando por cinco el crecimiento en el conjunto del país, “además de obtener el segundo mejor resultado en incremento del gasto turístico en ese periodo”. Por todo ello, la consejera ha invitado al sector a seguir caminando juntos, porque “si nos lo creemos, lo conseguiremos”.



Además, en su intervención, Patricia Franco ha avanzado que el turismo regional ha fijado ya su mirada en el futuro más cercano, y ha anunciado “la apertura del proceso participativo para definir el nuevo Plan Estratégico de Turismo 2024–2030, cuyo anuncio se publicará este viernes en el Diario Oficial de la región”.



Se trata, ha dicho, de una estrategia que contará de nuevo con la participación directa del sector y servirá para definir los ejes fundamentales y las medidas a desarrollar para continuar potenciando la actividad turística en Castilla–La Mancha. “Hemos alcanzado entre enero y agosto el mayor registro en 15 años de pernoctaciones hoteleras, con más de 2,5 millones de noches regladas”, ha valorado Patricia Franco.



En esa clave de futuro, la consejera también ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está trabajando, a través de los fondos europeos Next Generation, en el diseño de una línea de ayudas para apoyar proyectos de inversión para la mejora y puesta en valor de las playas interiores y zonas de baño naturales de Castilla–La Mancha, además de la intención del Gobierno regional de trabajar para que la región sea la primera comunidad autónoma en regular y ordenar mediante decreto el turismo industrial.



Nueva ruta de 50 Best y novedades en el Congreso Culinaria de Cuenca



Por otro lado, y en referencia a la promoción de la gastronomía regional bajo el paraguas de la marca ‘Raíz Culinaria’, Patricia Franco ha destacado que la región acoge en estos días la segunda de las rutas diseñadas de la mano de la prestigiosa publicación 50 Best, que elige a los cocineros y cocineras de referencia a nivel internacional, y que visita durante esta semana las provincias de Ciudad Real y Albacete “con la presencia de Manu Buffara, elegida la mejor cocinera de Latinoamérica por esta publicación, y con la periodista Ana Carolina Olinda, editora de Bom Gourmet, que están conociendo tanto los destinos turísticos más representativos de estas dos provincias como el buen hacer de nuestros chefs, con quienes intercambian experiencias gastronómicas”.



La ruta 50 Best, la segunda que se desarrolla en la región como parte de una acción que va a recorrer en su conjunto las cinco provincias de Castilla–La Mancha, supone un aperitivo de excepción a la celebración, los días 23 y 24 de octubre, de la quinta edición del Congreso Culinaria, que se ha consolidado como una cita de referencia nacional e internacional en el mundo de la cocina, y que exporta todo el potencial de la gastronomía castellanomanchega.



Entre las novedades de esta edición, Patricia Franco ha avanzado que el Congreso contará con la conducción de Boris Izaguirre, y la puesta en marcha de una novedosa iniciativa, ‘Elige tu chef’, “que permitirá que los futuros talentos de la cocina, los estudiantes de las escuelas gastronómicas de la región, presenten sus recetas, y la mejor de ellas será premiada con una beca de tres meses para formarse en uno de los restaurantes de referencia en nuestra región”, ha señalado.





