El Hospital Universitario de Toledo pone en marcha la Unidad Multidisciplinar de Asma Grave

Toledo, 2 de agosto de 2023.– El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, ha puesto en marcha la Unidad Multidisciplinar de Asma Grave, compuesta por profesionales de los servicios de Alergología, Neumología, Otorrinolaringología, Farmacia y Pediatría, cuyo objetivo es ofrecer un manejo integral y de calidad a los pacientes con esta patología.



La alta complejidad de estos pacientes y el hecho de que concurran en ellos numerosos factores de riesgo y comorbilidad contribuyen a la dificultad de su manejo clínico integral. Las características de estos enfermos, que reciben un tratamiento optimizado a altas dosis sin control de la enfermedad, hacen necesaria una estrecha monitorización que implique a todos los profesionales sanitarios que intervienen en sus cuidados tanto a nivel clínico como farmacoterapéutico.



Por ello, la colaboración entre las distintas especialidades implicadas en su manejo permite proporcionar al paciente una atención personalizada, que logra mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos en relación con el asma.



El asma es una enfermedad inflamatoria crónica muy prevalente y heterogénea de las vías respiratorias, que afecta a más de tres millones de personas en España. Es muy común en la población general y en niños y adolescentes se sitúa como la enfermedad crónica más frecuente.



Aproximadamente del cinco al diez por ciento de los pacientes con asma tienen asma grave con una morbilidad, mortalidad y comorbilidades sustancialmente más altas en comparación con los pacientes con asma leve o moderada. Más de la mitad del gasto total del asma y más del 60 por ciento de las muertes por asma se producen en pacientes con asma grave no controlado.



Se trata de una patología compleja de base inmunológica, ya sea de causa alérgica o no, en la que influyen factores genéticos y ambientales.



En la actualidad, se puede tratar y controlar cualquier tipo de asma sea leve, moderado o grave y los pacientes pueden llegar a tener una vida normal. Para ello es importante un diagnóstico correcto, un adecuado tratamiento según las guías actuales y un buen cumplimiento del mismo.



Por lo tanto, ante la sospecha de asma grave no controlado es recomendable realizar una evaluación sistemática en dichas unidades mediante un abordaje multidisciplinar, lo cual ha demostrado buenos resultados clínicos y ser coste efectivo.



Además, la Unidad Multidisciplinar de Asma Grave del Hospital Universitario de Toledo está acreditada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).





