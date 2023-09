El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece visitas gratuitas para observar el espectáculo de la berrea en Piedrabuena (Ciudad Real)

Para concertar la visita es imprescindible escribir un mail a montespublicoscr@jccm.es, indicando día deseado para la visita, número de vehículos y matrículas, número de teléfono de contacto y nombre de la persona solicitante.

Con este aliciente, la delegada de Desarrollo Sostenible en la provincia de Ciudad Real, Cristina López Zamora, ha invitado a la ciudadanía a “que hagan uso de esta actividad y que disfruten de este momento tan maravilloso que nos regala la naturaleza”, a poder ser con la recomendación de llevar prismáticos y/o telescopio.

Ciudad Real, 19 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ofrece desde hoy martes visitas gratuitas para disfrutar de la observación de la berrea en el monte de utilidad pública ‘Nuestra Señora del Rosario’, en el término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real).



Así lo ha dado a conocer la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Cristina López Zamora, quien ha manifestado que “para nosotros es un orgullo poder poner en marcha esta actividad en la naturaleza” en una provincia reconocida como uno de los mejores lugares de España para disfrutar de la berrea, oír y ver al ciervo en un espacio como es el Parque Nacional de Cabañeros.



Para concertar la visita es imprescindible escribir un mail a montespublicoscr@jccm.es, indicando día deseado para la visita, número de vehículos y matrículas, número de teléfono de contacto y nombre de la persona solicitante.



Cristina López Zamora explicado que las visitas se realizarán de lunes a viernes por las tardes, concretamente de 18:30 horas hasta media hora después de la puesta del sol. Eso sí, para promover la movilidad sostenible, es importante saber que el número máximo de vehículos que puede llegar al lugar de observación será reducido, y deben ir, al menos, con tres ocupantes, sabiendo que a las 18:40 horas se cerrará la puerta, por lo tanto, los vehículos que no estén en el punto de encuentro no podrán realizar la visita.



Precisamente, el punto de encuentro será en la puerta del monte, ubicada en el punto kilométrico 23,700 de la CR–721 Piedrabuena a Arroba de los Montes, y de desde ahí el acceso al punto de observación se hace por cinco kilómetros de camino de tierra. Un trayecto guiado por el personal de la Junta de Comunidades.



Con este aliciente, López Zamora ha invitado a la ciudadanía a “que hagan uso de esta actividad y que disfruten de este momento tan maravilloso que nos regala la naturaleza”, a poder ser con la recomendación de llevar prismáticos y/o telescopio.



La Berrea

La berrea es el periodo reproductor de la especie, y se conoce con este nombre por el sonido gutural que emiten incesantemente los machos adultos (a partir de 5–6 años) para atraer a las hembras y para expulsar a otros machos rivales de los mejores territorios para la alimentación.



Las ciervas permanecen con las crías del año anterior campando por la dehesa en busca precisamente de eso, del mejor terreno para alimentarse. Ofrecérselo de forma segura es tarea del macho, que se hará así con su harén de hembras para reproducirse.



Las pocas semanas que dura la berrea (2–4), los machos no comen, solo braman y defienden activamente su parcela y su harén, desde el atardecer hasta el amanecer. Un periodo extenuante y, en ocasiones, con trágico final para algunos, especialmente los más viejos (a partir de los 9– 10 años de vida). Los machos no viven más de 12–13 años en condiciones naturales, mientras que las hembras rondan los 20.



En el sur de España, este comportamiento territorial parece más acusado ya que, al final del verano, son menores las buenas zonas de alimentación y mayor la búsqueda de estos lugares por parte de las hembras.



El monte de utilidad pública ‘Nuestra Señora del Rosario’

Se encuentra situado en el término municipal de Piedrabuena, en la provincia de Ciudad Real.



La superficie pública del monte es de 2.090 hectáreas. Incluye una parte del espacio Natura 2000 denominado ‘Bonales de la Comarca de los Montes del Guadiana’, espacios de interés como el Volcán de Valdelapedriza (Morro de Marruecos) y lugares de nidificación de algunas especies protegidas, como la cigüeña negra, el águila imperial y el buitre negro.



La entrada al monte propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha se realiza desde el P.K. 23,7 de la carretera CR–721 que da acceso a una red de pistas y caminos forestales.



A partir del consorcio establecido en 1962 con el Patrimonio Forestal del Estado, en el monte se realizaron numerosas repoblaciones, principalmente de pino negral y, en menor medida, con pino piñonero y eucalipto.



En el monte existen aprovechamientos madereros, corcheros, cinegéticos, apícolas y micológicos. El 66 por ciento de la superficie del monte está ocupada por formaciones arboladas densas mientras que el 34 por ciento restante se corresponde con formaciones arboladas ralas, desarboladas e inforestales.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando