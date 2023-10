El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en su objetivo de abordar la recuperación de la memoria democrática sin sectarismo y desde la cultura

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha participado en la conferencia internacional de ‘Políticas Culturales de Promoción de la Memoria Democrática Europea’, que ha reunido a más de 150 expertos internacionales en Madrid



El vicepresidente segundo ha confirmado que ya está en marcha la digitalización de más de 500.000 documentos procedentes de los archivos de la región y relativos a la Memoria Histórica y Democrática



Caballero ha mostrado su preocupación por las políticas de involución en este ámbito que están aplicando algunos gobiernos autonómicos y locales y pide consensos en un país que es ejemplo de “pluralidad, convivencia y democracia”.

Madrid, 4 de octubre de 2023.– El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla– La Mancha, José Manuel Caballero Serrano, ha confirmado que el Ejecutivo regional avanza en su objetivo de abordar la memoria democrática desde una perspectiva cultural y pedagógica. Lo ha hecho desde la conferencia internacional de ‘Políticas Culturales para la Promoción de la Memoria Democrática Europea’, que se está celebrando en Madrid y que ha sido inaugurada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y en la que están participando más de 150 expertos internacionales.



Allí, el vicepresidente segundo se ha reunido con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, para tratar los avances de la región en este ámbito con políticas culturales, educativas y científicas que lleguen a toda la sociedad.



El vicepresidente segundo ha confirmado que avanza la digitalización de más de 500.000 documentos e imágenes que se encontraban en los archivos de la región relativos a la Memoria Histórica y Democrática de Castilla– La Mancha. El objetivo es que, además de estar a disposición de investigadores y profesionales, sean documentos accesibles a toda la ciudadanía.



Caballero ha expresado que “se trata de reconocer nuestra historia, saber que ha habido conflictos terribles con consecuencias inaceptables que tenemos que tratar de recordarlas para que no se olviden y, sobre todo, para que no se vuelvan a producir”.



Para este proyecto de digitalización, el Gobierno regional está invirtiendo más de 125.000 euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de digitalizar y difundir hasta un mínimo de 493.791 imágenes. Estos documentos pertenecen a fondos y series documentales de titularidad estatal conservados en los cinco archivos históricos provinciales de Castilla–La Mancha sobre la Memoria Histórica y Democrática. Los fondos seleccionados contienen una valiosa información sobre Memoria Histórica y Democrática crucial para entender la realidad sociopolítica contemporánea de España durante una gran parte del siglo XX.



“Ahora mismo, en toda Europa y también en Castilla– La Mancha, hay una corriente que considera que es una obligación moral recuperar la memoria y difundirla”, ha afirmado Caballero en esta conferencia internacional, desde donde ha confirmado que eso es lo que se está haciendo desde el Gobierno regional.



“Se trata de aprender de nuestra historia y de humanizarla”, ha remarcado Caballero, incidiendo en la necesidad de “conocer a las personas y a los colectivos que han hecho posible que avancemos en libertad y en democracia”: Caballero ha pedido hacerlo sin sectarismo, sin odio y sin rencor, abordando este tema desde la unidad para garantizar el mejor futuro de convivencia y de pluralidad.



Preocupación por la involución de algunos gobiernos ante los radicalismos



José Manuel Caballero ha situado a España como un país de referencia en cuanto a desarrollo democrático, libertad y convivencia con leyes, derechos y oportunidades que son pioneras. Este es el caso de la Ley de Memoria Democrática que, tal y como ha expresado Caballero, ayuda a los territorios a recuperar y difundir su memoria y que se tiene que cumplir “quitándole carga partidista” porque sirve para reconocer el pasado y, sobre todo, para mejorar “nuestro presente y nuestro futuro”.



Finalmente, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla–La Mancha ha mostrado la preocupación del Gobierno regional por la involución que están desarrollando algunos gobiernos autonómicos y locales guiados por la extrema derecha, no solo en el ámbito de la recuperación de la Memoria Democrática, sino también en ámbitos como la igualdad entre hombres y mujeres. Así, Caballero ha pedido a los partidos políticos consenso “para no permitir que estas políticas de extrema derecha sean las que oscurezcan un país que se caracteriza por su pluralidad, su democracia y su convivencia”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando