El IV Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos se celebra con un llamamiento a la acción para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y contribuir así al cumplimiento de la Agenda 2030.

Toledo, 29 de septiembre de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha se suma a la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el desperdicio alimentario.



En el informe de 2023 ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’, emitido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se pone de relieve que hasta 783 millones de personas de todo el mundo padecieron hambre en 2022 y más de 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en 2021.



Por otra parte, al mismo tiempo que el hambre y la inseguridad alimentaria persisten, se estima que el 13 por ciento de los alimentos del mundo se pierde en la cadena de suministro desde la etapa posterior a la cosecha hasta el nivel minorista de la cadena de suministro; un 17 por ciento adicional se desperdicia en los hogares, los servicios de comidas y la venta minorista.



Ante estos datos, resulta necesario adoptar medidas para transformar los sistemas agroalimentarios a escala mundial con miras a aumentar su resiliencia, eficiencia, sostenibilidad e inclusividad de modo que influyan positivamente en la seguridad alimentaria, propicien dietas saludables y contribuyan a la mejora de los resultados nutricionales.



Al respecto, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos puede desempeñar una función clave en la transformación de dichos sistemas agroalimentarios aumentando la disponibilidad de alimentos y contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la alimentación saludable y sostenible. Además, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que puede ayudar a la conservación y protección de nuestros ecosistemas y recursos naturales, de los cuales depende el futuro de la alimentación.



La Agenda 2030, en su duodécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), plantea como meta la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de las personas consumidoras y también en lo referente a la pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro.



En Castilla– La Mancha, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, incluye entre sus competencias de consumo la prevención del desperdicio alimentario y la redistribución eficiente de los alimentos. Con este objetivo de reducir a la mitad el desperdicio alimentario, el Gobierno Regional aprobó, mediante acuerdo de 22 de noviembre de 2022, la Estrategia contra el Desperdicio Alimentario en Castilla–La Mancha ‘Sin Desperdicio 20–30’.



Esta Estrategia contra el Desperdicio Alimentario propone 68 medidas, reunidas en 19 líneas de trabajo y agrupadas en torno a cinco ejes estratégicos que se irán materializando en iniciativas concretas en tres planes trienales, para los periodos de 2022–2024, 2025–2027 y 2028–2030.



Para el desarrollo de esta Estrategia contra el Desperdicio Alimentario en Castilla–La Mancha, el Gobierno Regional ha aprobado este año tanto el Plan bienal 2023–2024 como el Plan Anual de Reducción Eficiente del Desperdicio Alimentario en Castilla–La Mancha para 2023, contemplando éste último medidas como la elaboración de guías de buenas prácticas para la redistribución de alimentos en Castilla–La Mancha, el diseño de unidades didácticas para centros educativos, la producción de exposiciones itinerantes, el fomento de la donación de excedentes, la creación de un código de buenas prácticas para empresas y entidades de la región, la firma de acuerdos de colaboración con empresas, organizaciones y entidades, o el desarrollo de iniciativas conjuntas sobre consumo responsable, alimentación saludable, seguridad alimentaria y reducción del desperdicio alimentario.



Asimismo, se debe destacar la participación de todos los agentes implicados y para ello se constituyó el Foro Regional para la reducción del desperdicio alimentario, como órgano colegiado consultivo y asesor en el que participan personas representantes de la Administración autonómica, de las organizaciones del sector de distribución alimentaria de medianas y grandes superficies, del sector hostelero, de asociaciones de personas consumidoras y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de entidades de recuperación y redistribución de alimentos, de comedores sociales, de cooperativas agroalimentarias, y de otras instituciones como la Universidad de Castilla– La Mancha o la Federación de Municipios y Provincias.



Recomendaciones



Así, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre el Desperdicio Alimentario, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, desea hacer algunas recomendaciones a las personas consumidoras de la región:



En el hogar: planificar las comidas con anticipación; aprovechar las sobras, o bien donarlas a entidades sociales para su redistribución a quienes más lo necesiten; congelar porciones listas para comer; almacenar los alimentos adecuadamente; seguir la pauta de consumir primero aquello que entró primero en la nevera (método FIFO –First In, First Out–).



Al hacer las compras: hacer una lista de la compra; comprar solo la cantidad que se necesite; elegir frutas y verduras de aspecto imperfecto (vendidas a menudo con descuento).



Si se come fuera de casa: pedir solo aquello que se vaya a consumir, reponiendo si fuese necesario y solicitar llevarse a casa lo que haya sobrado.









