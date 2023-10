Blanca Fernández reconoce a las 55.000 amas de casa que son “la columna vertebral” del estado del bienestar en la provincia de Ciudad Real

Blanca Fernández ha citado el programa de ayuda a domicilio para ver el valor que tienen todas esas tareas que sustituyen a las habitualmente realizadas por las amas de casa. Y es que, “El Gobierno que preside Emiliano García–Page le dedica 4,5 millones de euros todos los años a subvencionar un millón y medio de horas de ayuda a domicilio que atienden a 3.000 personas mayores y que generan 1.200 empleos en la provincia de Ciudad Real”.

Alhambra (Ciudad Real), 9 de octubre de 2023.– La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha manifestado que “hoy es un buen día para recordar que las amas de casa son y han sido la columna vertebral del estado del bienestar” que, en el caso de la provincia de ciudadrealeña se cifra en 55.000 las mujeres dedicadas a las labores del hogar en exclusiva y que no perciben remuneración alguna.



Blanca Fernández ha reivindicado que “no hemos sido conscientes del valor económico que representaba el trabajo de las amas de casa hasta que no hemos empezado a poner en marcha recursos y servicios desde la administración que han servido para complementar, compensar o sustituir el trabajo tradicional que realizan”.



Para ilustrar este peso económico ha revelado que, si hubiera que remunerar todo el trabajo que realizan las amas de casa en España, “habría que preparar 34.000 millones de euros”, o lo que es lo mismo, “es como si tuviéramos que trabajar todos los habitantes de la provincia ciudadrealeña durante tres años consecutivos” ya que el PIB provincial asciende a 10.700 millones de euros.



Ahondando más en la reivindicación del trabajo invisibilizado de este colectivo, la delegada provincial de la Junta de Comunidades ha citado el salario medio de 2.700 euros que deberían recibir las amas de casa en base a todas las tareas habituales que desempeñan en el día a día. “Aunque nos parezca una barbaridad, es lo que nos costaría contratar a las personas para que hicieran las labores de limpieza, atención, apoyo escolar y el resto de labores que hacen las amas de casa durante las 24 horas los 365 días del año”.



Precisamente por ello, Blanca Fernández ha resaltado que “es muy importante darle valor a lo que tiene mucho valor, y aunque el trabajo del ama de casa ha sido y es invisible, no remunerado y no reconocido, en un día como hoy hay que ponerlo en su sitio y darle el reconocimiento que merece”.



Un millón y medio de horas en ayuda a domicilio



En el caso de la Administración regional, Blanca Fernández ha citado el programa de ayuda a domicilio para ver el valor que tienen todas esas tareas que sustituyen a las habitualmente realizadas por las amas de casa. Y es que, “El Gobierno que preside Emiliano García–Page le dedica 4,5 millones de euros todos los años a subvencionar un millón y medio de horas de ayuda a domicilio que atienden a 3.000 personas mayores y que generan 1.200 empleos en la provincia de Ciudad Real”. Unas cifras muy importantes si se tiene en cuenta que era un tiempo y una dedicación de las amas de casa antes de que existiera este programa.



Atención a 10.000 menores



Y algo similar a explicado que sucede con el Plan Corresponsables que desarrolla el Ejecutivo castellanomanchego con los ayuntamientos. “Vemos que el Gobierno regional ha invertido nueve millones de euros en la provincia de Ciudad Real en los tres últimos años en un plan que ha permitido generar mil empleos para atender a 10.000 menores y facilitarle la vida a 7.000 familias”.



Blanca Fernández ha puesto estas cifras encima de la mesa para evidenciar que, en la medida en que la administración ha ido asumiendo su responsabilidad, no solamente está prestando servicios y facilitando la calidad de vida, sino también reconociendo que ese trabajo que tradicionalmente han hecho las mujeres, que no se ha remunerado y no se ha reconocido, “es un trabajo que, si le ponemos precio y lo pagamos con nuestros impuestos, tienen muchísimo valor”.



La máxima representante del Gobierno de Castilla–La Mancha ha ofrecido esta información en el acto de reconocimiento a las amas de casa de Alhambra y a la asociación ‘Virgen de Fátima’ presidida por Mari Carmen Chaparro Rodríguez, en el que ha participado junto a la alcaldesa del municipio, Mª Isabel Merino y su concejala Fátima Roldán, y la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez.







