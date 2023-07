Se abre el plazo para matricularse en los ciclos de Formación Profesional para el próximo curso en Guadalajara

A partir de mañana podrá cursar su matrícula el alumnado que ha obtenido plaza en ciclos de grado medio y superior y desde ayer pueden hacerlo quienes hayan conseguido plaza en grados básicos. La fecha tope para matricularse en todos los casos es el 24 de agosto.

Guadalajara, 20 de julio de 2023.– Hoy se publica la adjudicación de plazas para los ciclos de Formación Profesional de grado medio y superior para el curso 2023–2024 en Castilla–La Mancha y el martes se publicó la adjudicación de las plazas de grado básico. De este modo, desde ayer se pueden realizar las matrículas para las plazas obtenidas en grados básicos y a partir de mañana podrá hacerlo el alumnado que va a cursar ciclos de grado medio o superior. En todos los casos, la fecha tope para presentar la matrícula es el 24 de agosto.



Durante el mes de julio, la matrícula se podrá cursar de modo presencial en los propios centros o vía online en la plataforma ?Educamos?, del Gobierno regional. Durante el mes de agosto las matrículas únicamente podrán formalizarse vía online.



Es imprescindible que todas las alumnas y alumnos que hayan conseguido una plaza formalicen la matrícula, aunque se dé el caso de que no hayan obtenido plaza en el ciclo formativo solicitado en primera opción. Sólo así podrá formar parte del proceso de mejora de plazas.



En el caso de que la alumna o alumno haya obtenido plaza y se matricule en un ciclo que no es el solicitado en primera opción, pasa automáticamente, sin necesidad de solicitud alguna, a una bolsa de mejora desde la que vuelve a optar a las plazas que quedan vacantes si alguna de ellas coincide con su solicitud en primera opción. Esta segunda adjudicación se publicará el 31 de agosto y en ese caso las y los adjudicatarios deberán formalizar la matrícula entre el 1 al 4 de septiembre. Tras ese periodo, si quedan aún plazas libres se vuelve a llevar a cabo un tercer proceso de adjudicación cuyo resultado se publica el 7 de septiembre y para el que el periodo de matriculación irá del 8 al 11 de septiembre.



Para participar en todos estos procesos es imprescindible que la alumna o alumno haya formalizado la matrícula en la plaza que se les adjudicó en primera instancia, de no ser así, se autoexcluyen del proceso de mejora y pierden cualquier opción de plaza. En el caso de que se obtenga otra plaza en el proceso de mejora es necesario volver a realizar una nueva matrícula.



Guadalajara contará durante el próximo curso 2023–2024 con ocho nuevos ciclos de Formación Profesional, que se suman a la amplia oferta ya disponible en la provincia y que supondrán la puesta en marcha de un total de 141 grupos de enseñanza, lo que supone un 48,5 por ciento más que en el curso 2019–2020. En total, serán 89 titulaciones distintas, con un incremento de las familias profesionales ofertadas en la provincia de Guadalajara del 37 por ciento respecto al mencionado curso 2019–2020.



El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández–Montes, ha recordado las “numerosas oportunidades laborales que la Formación Profesional ofrece en el actual mercado laboral y la creciente demanda existente por parte de las empresas de personal formado en numerosas áreas”. En este sentido, el delegado ha recordado que la oferta de formación dual “se pone en marcha de la mano de las empresas, que necesitan personal formado y colaboran directamente en dicha formación a través de prácticas, en numerosos casos remuneradas”.



Por todo ello, Fernández–Montes ha incidido en la importancia de “formalizar esas matrículas para asegurar la adjudicación definitiva de la plaza y poder participar en el proceso de mejora si fuera necesario”.







