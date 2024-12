Estos son los datos obligatorios que tendrás que dar cuando viajes: "Nuevo registro de viajeros y un sistema que no funciona"

¿Facilitarías tu DNI, lugar de residencia o tu número de tarjeta bancaria? Estos son algunos de los datos que a partir de ahora te van a pedir si te alojas en un hotel en la ciudad, en un hotel rural, camping, o un apartamento, al igual que si contratas un viaje en una agencia o te estacionas en un camping de autocaravanas. Ahora suman 42 datos los que tienes que facilitar.

Se trata del nuevo registro de viajeros que ha sido diseñado por el Ministerio del Interior y que ha creado discrepancias con el sector del alojamiento por toda la carga burocrática que ahora hay que hacer y por la intromisión del personal con el cliente. El motivo que han señalado desde el Ministerio es la seguridad.

¿QUÉ DATOS ME PIDEN?

Hay varias categorías que debes cumplimentar. Sobre la empresa arrendadora: nombre o razón social, municipio, provincia, teléfono, web y url para identificar el anuncio. Sobre el establecimiento: tipo, dirección, si tiene denominación, provincia, localidad y código postal.

Sobre los viajeros: nombre y apellidos, sexo, DNI y número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, la dirección completa de donde vive actualmente, teléfonos, correo electrónico, cuantos viajeros son y su relación de parentesco. Si alguno es menor de 14 años, habrá que rellenar otra hoja con sus datos y el parentesco.

Sobre la transacción: contrato, datos como fecha y hora de entrada así como de salida, cómo se paga, si es tarjeta el número completo, titular, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago.

PEQUEÑAS EMPRESAS

Afecta a todo el sector del alojamiento. Marisol García tiene varias casas rurales en Vicorto, en Elche de la Sierra en la provincia de Albacete, además es presidenta de la Asociación de Turismo Sierra del Segura. Comentaba en COPE que todos estos datos, una vez recabados, tienen que compartirlos con el Ministerio a través de esta nueva plataforma.

Será bastante lío administrativo porque "hay que enviarlos al Ministerio cuando el cliente ha hecho la reserva, yo tengo que comunicarlo cuanto antes al ministerio con el número de viajeros, por donde me ha hecho la reserva y que día va a venir. En caso de que cancele, igual. Si cancela, pues tengo que entrar y cancelar la reserva o modificarla. Imagínate que me haya hecho una reserva para cinco, pero que al final van a ser seis. Pues también tengo que comunicarles que van a ser seis".

Una vez que el cliente entra en el establecimiento o alojamiento comienzan las preguntas, y como nos comentaba Marisol, "yo no soy una autoridad para decirle identificar a alguien, sí, porque va a entrar a mi casa y por ley estoy obligada. Pero yo no soy una autoridad para preguntarle ciertas cosas a un huésped, como el número de tarjeta y la caducidad, o quién es el niño que ha traído, si es su hijo, si es su nieto. El cliente me va a decir, ¿y usted quién es?"

Contando que una pequeña empresa de alojamientos turísticos, o un hotel con pocas habitaciones es un trabajo familiar, que no hay recepción y que esto supondría estar muchas horas frente al control de los clientes.

GRANDES ALOJAMIENTOS

En los grandes hoteles te pedirán lo mismo. Por ejemplo en Toledo, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que es visitada cada día por miles de turistas. Lo que hasta ahora era un trámite de unos minutos, ahora pasará a ser de más del doble porque tienes que hacer un informe de cada cliente.

Isabel Barrios del Hotel Beatriz en Toledo nos contaba el difícil momento por el que tendrán que pasar los trabajadores a la hora de tener que hacer preguntas personales al cliente, que al hotel no le interesan para nada, "yo puedo venir con una amiga, con un amigo, con mi padre, con mi hermano, con un desconocido y tenemos que dar de alta ese dato. Es un dato muy delicado, que se queda reflejado en una base de datos. Una base de datos que nosotros no podremos ni mucho menos utilizar, y ¿a qué se enfrenta a nuestro personal para dar un servicio de excelencia al cliente en una situación tan lamentable, cómo está?"

AGENCIAS DE VIAJES

Hay muchas preguntas sobre este nuevo modelo. María José, trabajadora de Viajes Mugar nos comentaba que han tenido que hacer ya algunas preguntas al Ministerio. Por ejemplo, en un viaje de autobús con menores que se van de excursión de viajes de estudios. ¿Qué datos das? ¿Los de los niños que son menores, los de los padres, los de los profesores? No han tenido aún respuesta.

"A la página del Ministerio se supone que tenemos que subir todos esos datos. Cada vez que hemos tenido dudas y hemos preguntado sobre esas dudas, para subir esos datos, ni ellos mismos nos han sabido contestar. Hay un fuerte rechazo a esta medida. Tendríamos que dedicar mucho tiempo a esto y además nos parece una intromisión total en las intimidades de las personas".

multas de hasta 30.000 euros

El Ministerio ha querido dejar claro que esta normativa no tiene “un fin recaudatorio”, pero ya se ha estipulado que se impondrán sanciones leves y graves sobre las empresas que incumplan la normativa.

María José, trabajadora de Viajes Mugar nos comentaba que si no rellenan todos los datos que se les pide "no lo hacemos, las multas pueden ser 600 euros si te equivocas en un dato, pero señor, desde 600 euros por equivocarte en un dato. Estamos todos un poco perdidos.

solo en españa

Un nuevo registro que al parecer, solo está presente en España y que podría afectar al turismo que entrase al país. Lo explicaba Marisol presidenta de la Asociación de Turismo Sierra del Segura, "esta normativa no se aplica en ningún país de Europa, así tan restrictiva. Y esto para el turismo internacional, pues vamos a jugar con desventaja. Porque si viene un extranjero a un país que le piden tantas cosas, pues va a terminar por elegir otra. Porque no tiene por qué dar datos de ese calado a un país que a lo mejor va a venir, no sé, una semana".