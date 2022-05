La sociedad de Castilla-La Mancha celebra los hitos alcanzados en la región en 40 años y apuesta por avanzar en igualdad ante los retos futuros

Diferentes representantes de la ciudadanía de la región han hecho hoy balance de los cambios experimentados en las últimas cuatro décadas desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía.



Los agentes sociales han recalcado que el 31 de mayo es un día de celebración por los derechos conseguidos en todo este tiempo, a la vez que han apostado por seguir trabajando para obtener mejoras de cara al futuro. Se han reivindicado también hoy, desde varios colectivos, los hitos alcanzados en materia hídrica, educativa y sanitaria, así como los retos para la Comunidad Autónoma a través de diversos proyectos.



Además, desde diversas asociaciones y agrupaciones se han celebrado también los avances conseguidos en materia de igualdad en nombre de las mujeres y del colectivo LGTBI, a la vez que se han tenido palabras de recuerdo para la última víctima de la violencia de género de Castilla–La Mancha, vecina de Tomelloso asesinada el pasado domingo.

Puertollano (Ciudad Real), 31 de mayo de 2022.– Representantes de la sociedad regional de diversos estamentos han compartido hoy, tras el acto institucional del Día de Castilla–La Mancha, sus valoraciones ante la situación de la Comunidad Autónoma en 2022, año en que se celebra el 40 aniversario de su Estatuto de Autonomía.



En primer lugar, desde los agentes sociales se ha hecho hincapié en los avances experimentados por Castilla–La Mancha en las últimas cuatro décadas. En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla–La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, ha destacado el trabajo desarrollado por empresarios y sindicatos en todo este tiempo y ha valorado los logros obtenidos “con mejoras sustanciales” como la red de comunicaciones, la red sanitaria o la red educativa. Asimismo, ha añadido que “aunque queda trabajo por hacer, podemos decir que no hemos perdido el tiempo. Hemos sabido hacer las cosas y esto puede ir a más”.



Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla–La Mancha, Paco de la Rosa, ha remarcado que este 31 de mayo “es un día de celebración y también de reivindicación” y se ha acordado, durante su intervención, “de lo diferentes que éramos hace apenas 40 años” para pensar en “cómo somos ahora”. A este respecto, ha especificado que la situación en la región es “infinitamente mejor, nos adornan multitud de derechos universales que antes no estaban en nuestra tierra”.



Para el secretario general de UGT en Castilla–La Mancha, Luis Manuel Monforte, la región, con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, “entra en la edad madura” y ha remarcado que “se han conseguido muchos derechos y avances”, a la vez que ha apostado por “seguir mirando al futuro”. Se ha referido también a que “nuestros entornos rurales son atractivos, y gracias a los fondos Next Generation seguiremos mejorando su atractivo”.



También ha realizado un balance de estas cuatro décadas el secretario general de SATSE Castilla–La Mancha, Juan Francisco García Sánchez, quien ha centrado su intervención en el foco central que ha supuesto para la Sanidad la época del Covid. Además, ha solicitado a los gobernantes que sigan apostando por reforzar esta área.



La PAC, cambios en la política hídrica y aprovechamiento de las energías renovables



Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla–La Mancha, su secretario general, Julián Morcillo, ha puesto de relevancia que la región ha creado en las últimas décadas su propia identidad y ha hecho referencia a logros obtenidos desde la Unión Europea como la Política Agraria Común (PAC), “que traza las líneas maestras de nuestro sector”. Ha tenido palabras también en materia de agua. A este respecto, ha hecho referencia a “cambiar políticas que se hicieron en otros tiempos hipotecando el agua en nuestra región y que, por suerte, estamos cambiando” a la espera de llegar “a un entendimiento para obtener un bien tan necesario para nuestra actividad”.



También en materia de agua, la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla–La Mancha, (FEMP–CLM), Tita García–Élez, ha querido resaltar que “por fin celebramos un Día de Castilla–La Mancha en un 31 de mayo con más agua en el río Tajo, una necesidad para los municipios que se ven afectados por el mal caudal, ya que por encima de todo están los intereses hídricos de la región”.



El presidente de la Red castellano–manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, ha asegurado también que los 40 años de Autonomía han supuesto “una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en general y de los del medio rural en particular”. Además, ha puesto en valor la Ley contra la Despoblación aprobada en Castilla–La Mancha, “la única que existe en nuestro país”, tal y como ha especificado.



Se ha hecho referencia también hoy al avance experimentado en la Comunidad Autónoma en materia de energías renovables. A este respecto, desde Solaria Castilla–La Mancha, José Fernando Sánchez Bódalo ha remarcado que “durante los 40 años de Autonomía hemos sido pioneros en la generación de energía renovables y en la sostenibilidad. Lo hemos sabido aprovechar”.



Igualdad, solidaridad, la creación de la UCLM y la primera ley LGTBI



Por su parte, la presidenta de FADEMUR en la provincia de Ciudad Real, María Sánchez, ha celebrado el Estatuto de las Mujeres Rurales ya que, a su juicio, “es una de las leyes más avanzadas en todo el país y nos permite la discriminación positiva con las mujeres en el medio rural, en el que necesitamos oportunidades para estar en puestos de responsabilidades”. Ha aplaudido, además, que todas las oficinas comarcales agrarias son espacios seguros contra este problema de la sociedad.



También ha habido palabras hoy de la coordinadora de los recursos de Acogida de Mujeres de Ciudad Real, Fátima Mondéjar, quien ha destacado que “Castilla–la Mancha es una región pionera y referente en materia de igualdad entre mujeres y hombres, porque hemos aprobado una legislación que ha permitido que las mujeres tengan acceso a recursos para atender a situaciones de violencia y desigualdad”. Ha insistido también en continuar trabajando por erradicar la violencia de género, “una violencia que existe y negarlo es poner en riesgo a las mujeres”, ha recalcado.



Por su parte, el presidente de la Coordinadora ONGD–Castilla–La Mancha, Manuel Lorenzo, ha puesto el acento en que el Estatuto “ha traído a Castilla–La Mancha algo muy importante, como es el valor de la solidaridad, una de nuestras señas de identidad”. Y ha abogado por seguir luchando por erradicar la pobreza y las desigualdades en cualquier rincón del mundo.



Entre las reacciones tras el Día de Castilla–La Mancha también se encuentra la realizada por el presidente de Plural LGTBI Mancha Centro, Jesús Antonio Muñoz, quien en nombre de todo el colectivo ha reconocido que “estamos contentos y animados por la nueva Ley LGTBI, recientemente aprobada” y que entra mañana en vigor en la región.



El rector de la Universidad de Castilla–La Mancha, Julián Garde, ha intervenido también para celebrar la publicación hace 40 años de la ley que permitió la creación de la institución académica, “elemento que sirvió para democratizar el acceso a la Educación Superior en la región”. Ha deseado también que, de cara al futuro, “nuestro papel tiene que ser de apoyo a los intereses de nuestra sociedad, manteniendo nuestras misiones de docencia, investigación y transferencia”.



Por último, en estas intervenciones se han tenido palabras de recuerdo para la última víctima de la violencia de género en Castilla–La Mancha, vecina de Tomelloso, asesinada el pasado domingo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.