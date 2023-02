Satisfacción en el Gobierno regional con los Planes Hidrológicos, que recogen las “aspiraciones y anhelos” de Castilla-La Mancha

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, calcula que se van a invertir en Castilla–La Mancha 2.200 millones de euros en infraestructuras hidráulicas desde el año 2023 a 2027. “Es la mayor inversión de la historia en materia de política hidráulica y yo creo que podemos estar hoy muy satisfechos”, ha indicado.

En el río Tajo se confirma que se fijan los caudales ecológicos en 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez en 2027, “que era la clave de la planificación hidrológica”.

En la comarca de La Mancha, el Campo de Calatrava va a tener garantizado el suministro de agua para beber gracias a “una inversión millonaria, que va a alcanzar cerca de 100 millones de euros”, ha afirmado el consejero en relación a la Tubería a la Llanura Manchega.

En el caso del río Júcar, el consejero ha destacado “la inversión más grande de la historia del regadío en Castilla–La Mancha”, que es la segunda fase de sustitución de bombeos en La Mancha Oriental.

Albacete, 10 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha valora “muy positivamente” los planes hidrológicos, que se han publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, según ha trasladado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. “Ese real decreto –ha dicho– recoge las aspiraciones, los anhelos” que tenía la región en materia de agua, que es “fundamental para la vida”.



Martínez Arroyo ha destacado que los planes hidrológicos “han tenido en cuenta los intereses de la España interior” y que “es la primera vez que esto sucede”. A su juicio, ha sido gracias a “toda la negociación técnica que se ha venido realizando en los últimos tres años”. Unos planes que “garantizan el futuro para todos y que son sostenibles”, ha explicado.



El consejero competente en materia de agua ha manifestado que “primero hay que garantizar el agua para beber y luego el resto de usos”, mientras que, respecto a los trasvases, debe tenerse en cuenta “la prioridad de la cuenca cedente frente a la cuenca receptora” y “las cuestiones medioambientales”, especialmente en una zona como Castilla–La Mancha donde la sequía “casi es permanente”. Precisamente por esto, “sabemos perfectamente lo que es utilizar una gota de agua y hacer riqueza con ella”, ha dicho.



Según los cálculos del Ejecutivo, se van a invertir en Castilla–La Mancha 2.200 millones de euros en infraestructuras hidráulicas desde el año 2023 a 2027. “Es la mayor inversión de la historia en materia de política hidráulica y yo creo que podemos estar hoy muy satisfechos”, ha comentado Martínez Arroyo, quien ha indicado que “es, sin duda, un día muy importante para Castilla–La Mancha”.



Caudal ecológico para el Tajo



Respecto al plan del río Tajo, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha confirmado que fija los caudales ecológicos en 8,65 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez en 2027, “que era la clave de la planificación hidrológica”. “Es un éxito sin precedentes en la planificación” que responde “a criterios técnicos” pero también “a las cinco sentencias del Supremo”, que obligaban a establecer a caudales ecológicos en el río y que no tendrán ningún tipo de condicionante, lo que supone “una noticia fundamental”.



Además, se van a destinar unos 1.000 millones de euros de inversión en la mejora de la depuración de las aguas residuales de la Comunidad de Madrid, para que el río Jarama vierta al Tajo sus aguas depuradas. “Es fundamental para que el Tajo tenga agua en calidad y cantidad suficiente”, ha apuntado. Igualmente, el plan prevé una inversión de 16 millones de euros “para mejorar la eficiencia de riego de los agricultores del Canal Bajo del Alberche”, que es “el regadío más importante de esa cuenca en Castilla–La Mancha y de él se benefician 3.000 agricultores de nuestra región”.



Agua para beber en La Mancha



En el Plan del río Guadiana, las mejoras tienen que ver, básicamente, con el acceso al agua para beber, gracias a los 50 hectómetros cúbicos con que cuenta Castilla–La Mancha. “Ahora mismo se está bebiendo de aguas subterráneas de muy mala calidad”, ha explicado el consejero, afirmando que “muchos meses no son potables” e incluso hay momentos “en los que no hay cantidad de agua suficiente”.



En la comarca de La Mancha vive “una cuarta parte de los habitantes de la región”, ha recordado Martínez Arroyo. Así, en El Campo de Calatrava, van a tener garantizado el suministro gracias a “una inversión millonaria, que va a alcanzar cerca de 100 millones de euros”, ha afirmado en relación a la Tubería a la Llanura Manchega, que entrará en funcionamiento esta primavera.



Sustitución de bombeos en el Júcar



En el caso del río Júcar, el consejero ha destacado “la inversión más grande de la historia del regadío en Castilla–La Mancha”, que es la segunda fase de sustitución de bombeos en La Mancha Oriental, “de la cual se van a beneficiar 2.000 agricultores y cerca de 120.000 hectáreas” de cultivos. Se trata de una medida que es “buena desde el punto de vista de la calidad del agua, de la eficiencia del agua y de mejora ambiental”, que se traducirá en el aumento del nivel freático en las aguas subterráneas del río Júcar.



Gracias a que tiene un componente ambiental, “hemos conseguido que la inversión se pague íntegramente por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin que los agricultores tengan que poner un solo céntimo”, ha apuntado Martínez Arroyo, que ha asegurado que tanto el Gobierno de Castilla–La Mancha como los regantes de La Mancha Oriental del Júcar pueden estar “muy satisfechos”.



También se ha logrado una “reserva especial” en las masas de agua en buen estado en la comarca de La Manchuela. “Son 13,6 hectómetros cúbicos en el Júcar para los jóvenes que se incorporan al sector agrario”, ha indicado. Es la primera vez que sucede, gracias a una propuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha.



Regadíos sociales en el sureste de Albacete y el Campo de Montiel



Por otra parte, los regadíos sociales en el sureste de la provincia de Albacete dispondrán de una reserva de 4,6 hectómetros cúbicos del río Segura, que se suman a otros 7 hectómetros cúbicos que ya están a disposición de los agricultores y que permiten redistribuir la riqueza entre los agricultores de la zona.



Finalmente, en el campo de Montiel se van a transformar en regadío cultivos de secano de olivar de bajo rendimiento. Cuando finalicen las obras, se podrán regar con 11 hectómetros cúbicos de concesión de agua de la cuenca del Guadalquivir, beneficiando acerca de 1.000 agricultores “allí donde realmente necesitamos que esté la gente”, ha valorado el consejero.



Desalación para Levante



Francisco Martínez Arroyo también ha puesto en valor la inversión de cerca de 1.000 millones de euros en desalación, que va a garantizar el abastecimiento que necesitan los agricultores del Levante, sin depender del agua que se trasvasa actualmente desde el río Tajo.





