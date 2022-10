La sala Antonio Buero Vallejo abrirá sus puertas a la exposición mundial ?Arte y superación? de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie

El delegado de la Junta ha mostrado el orgullo de acoger en la sede del Gobierno regional en la provincia una muestra que trasciende de lo puramente artístico “para hablarnos del esfuerzo y superación de personas con capacidades diferentes”.



Guadalajara, 31 de octubre de 2022.– La sala de arte Antonio Buero Vallejo, en la sede de la Delegación de la Junta en Guadalajara, acogerá desde el próximo 3 de noviembre, y hasta final de mes, la exposición de pintura ?Arte y superación? de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, compuesta por obras de 30 artistas que, debido a su discapacidad física, causada por enfermedad o accidente, no pueden utilizar sus manos.



El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, ha presentado hoy en rueda de prensa los pormenores de esta exposición junto con al presidente nacional de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, Ricardo Charfolé, y el presidente de la Fundación Siglo Futuro, Juan Garrido.



Eusebio Robles ha manifestado el orgullo de acoger en la sede del Gobierno regional en la provincia una muestra que trasciende de lo puramente artístico para “hablarnos de personas con capacidades diferentes que son un ejemplo de esfuerzo y superación”. En este contexto ha destacado la doble vertiente del arte, de un lado como herramienta para que estos artistas puedan expresar sus emociones y sentimientos, y de otra como vehículo para conseguir la inclusión social a través de su visibilización.



Por su parte, el presidente nacional de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, Ricardo Charfolé, ha subrayado el mérito de los artistas que participan en esta exposición, “artistas de todo el mundo que han tenido que superar enfermedades y accidentes sobrevenidos que les han hecho que tengan que aprender de cero a pintar con la boca y con el pie, siendo la dificultad máxima”. Se trata, además, de “artistas que han conseguido una calidad técnica y artística en su obra que hace que ya no se distinga de la de un artista profesional que pinte con sus manos”, ha destacado. Para llegar a ello, tal y como ha apuntado, cuentan con la ayuda de la asociación, entre cuyos objetivos se encuentran la de formar a estas personas y promocionar su obra con el fin de dotarles de una seguridad económica que les permita dedicarse en exclusiva a la pintura.



Por último, el presidente de la Fundación Siglo Futuro, como entidad impulsora de esta iniciativa cultural, ha desgranado los pormenores del acto inaugural de la muestra, que tendrá lugar a partir de las 20.00 horas del próximo jueves, 3 de noviembre, en la sala de arte Antonio Buero Vallejo, y en la que dos pintores pertenecientes a la Asociación realizarán una demostración en directo de las técnicas que emplean para pintar esos los cuadros, “algo que no es usual”, tal y como ha apuntado Juan Garrido.



Previamente, los asistentes podrán disfrutar en el salón de actos de la Delegación de la Junta del concierto ?Entre orillas?, en el que el maestro del bandoneón, el argentino Fabián Carboné, acompaña la voz flamenca de la cantaora ?La Jose?.



La exposición ?Arte y superación? podrá visitarse hasta el próximo el 30 de noviembre en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00 horas.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando