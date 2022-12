Profesionales de Traumatología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano realizan una intervención ortopédica de alta complejidad

Se trata de una cirugía reparadora ortopédica de cartílago de rodilla consistente en la obtención de injerto del propio paciente de zonas que no comprometen la mecánica articular de manera directa, realizando un autoinjerto en la zona afectada.



Todo el proceso se realiza en la misma intervención, por lo que no son necesarias dos cirugías, una para obtener células y otra para implantarlas como ocurre con otras técnicas de reparación, de forma que el paciente tiene un mejor postoperatorio y la recuperación es más rápida.

Puertollano (Ciudad Real), 10 de diciembre de 2022.– El servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real), dependiente del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM), ha realizado una novedosa técnica de reparación de cartílago de rodilla. El cartílago es un tejido que no se regenera y cuya lesión provoca incapacidad y degeneración de la articulación que implica dolor y limitación funcional en el paciente.



La técnica realizada por el equipo que lidera el doctor Ignacio García Aguilar, jefe de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Santa Bárbara de Puertollano, consiste en la obtención de injerto del propio paciente de zonas que no comprometen la mecánica articular de manera directa, realizando un autoinjerto en la zona afectada.



La principal ventaja de este procedimiento es que el injerto se inserta para su anclaje con fibrina enriquecida en plasma rico en plaquetas, también del propio paciente, de manera que mejora la adhesión del mismo. Además, todo el proceso se realiza en la misma intervención por lo que no son necesarias dos cirugías, una para obtener células y otra para implantarlas como ocurre con otras técnicas. Todo ello implica que el paciente tenga un mejor postoperatorio que con otros abordajes de reparación, tal y como ha explicado el jefe de servicio.



Al igual que otras técnicas regenerativas existe un porcentaje de no viabilidad del injerto, aunque debido a que todo el material biológico empleado es del propio paciente los riesgos de reacciones adversas son menores y la capacidad de aceptación siempre es mayor que con injertos artificiales.



“La complejidad de esta técnica es que precisa de un equipo técnico y un personal cualificado y altamente especializado”, ha señalado el responsable del servicio. De ahí, que haya sido necesaria la intervención de un amplio equipo de profesionales para la realización de la cirugía.



En este caso, junto al jefe de Traumatología han formado parte del equipo quirúrgico los doctores Andrea Nieto, Remigio Fuentes, Ismael Gutiérrez, Arkadius Kutyla y A.Lecrercq, en coordinación con el doctor Martínez, de anestesia, y las enfermeras Estíbaliz Talavera, Paloma Solís y Consuelo Carrasco.





