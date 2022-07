Profesionales del servicio de Dermatología de Albacete recuerdan los riesgos de exponer la piel de forma excesiva al sol

Según los profesionales, la aparición de un melanoma tiene una asociación directa a la elevada exposición solar, sobre todo con quemaduras solares durante la infancia por lo que su prevención es fundamental.



Albacete, 7 de julio de 2022.– Profesionales del servicio de Dermatología de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete han ofrecido hoy consejos y recomendaciones a la ciudadanía sobre los efectos que una excesiva exposición solar puede provocar en la piel y la importancia de su prevención, inculcando la necesidad de convertir la protección solar en un hábito social.



Así lo ha destacado la subdirectora médica de la GAI de Albacete, María Garrigues, quien ha aplaudido la iniciativa del Servicio de Dermatología de llevar a cabo esta actividad de promoción de la salud para generar hábitos de vida saludables.



Tal y como ha explicado el jefe del Servicio de Dermatología, Eduardo Escario, el sol tiene muchos beneficios pero una exposición solar excesiva puede tener consecuencias muy negativas como el cáncer de piel. Es por ello que desde el Servicio, uno de los que más trabaja en la prevención, se propusieron lograr que la protección solar sea uno de los hábitos saludables que adopte la ciudadanía.



Escario ha comentado que el bronceado es una reacción de defensa de la piel, un órgano que está continuamente defendiéndose del sol, a lo largo de toda la vida. El verano es la época en la que tomar el sol se convierte en un hábito que debe hacerse con moderación pues sus efectos derivan en diversas patologías, desde una quemadura simple hasta un melanoma.



En este sentido, el jefe de Servicio ha recordado que el cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más frecuente en el ser humano y tiene una asociación directa con la exposición excesiva al sol y a la edad ya que empieza a aparecer a partir de los 40 años, siendo más prevalente en las personas de más edad.



En España, se diagnostican unos 74.000 casos de cáncer de piel no melanoma y unos 4.000 de melanoma. En Albacete, según datos del Servicio de Dermatología, durante 2021 se diagnosticaron 48 melanomas, 935 cánceres de piel vasocelulares y 371 epidermoides.



Tal y como ha destacado el doctor Escario, el Servicio de Dermatología está preparado para dar la mejor asistencia a estas patologías pero su objetivo es lograr que no lleguen a aparecer, de ahí la prevención tan necesaria.



Escario ha recordado que todas personas deben protegerse del sol, pero aún más si cabe las personas de piel muy clara; los niños, puesto que se queman en nada y es en la época infantil y adolescente cuando más quemaduras en la piel se producen, quemaduras que están directamente relacionadas con la aparición de un melanoma; personas con enfermedades que empeoran con el sol; pacientes inmunodeprimidos; personas con antecedente de cáncer de piel; personas con muchos lunares; personas calvas, pues son muy sensibles en la zona capilar; o profesionales que trabajan al aire libre, con mucha exposición solar, entre otros. Además, ha realizado especial hincapié en consultar, si se está tomando algún medicamento, la posible fotosensibilidad del fármaco, que aparece siempre en el prospecto.



El jefe del Servicio ha estado acompañado por dos residentes, María Alfaro, residente de primer año; y Pablo López, residente de tercer año, quienes han explicado cómo protegerse del sol.



Consejos



Alfaro ha animado a los ciudadanos a consultar el índice de radiación ultravioleta para, según se encuentre, tomar unas medidas u otras. Es un índice que oscila entre el 1 y el 16. “Si está en 1 o 2 no es necesario usar protección, entre 3–7 se debería utilizar pantalla física o protectores químicos, y a partir de 8 se debería evitar la exposición”, ha puntualizado.



La residente ha recordado la importancia de evitar una exposición continua al sol, sobre todo en las horas centrales del día, proteger la piel cuando se salga al exterior con ropa adecuada, principalmente colores oscuros, cubrir la cabeza si es posible mejor con sombrero de ala ancha que con gorra, y llevar gafas de sol.



Por su parte, el médico interno residente Pablo López, ha recomendado aplicar la protección solar con cremas 15 minutos antes de la exposición al sol, en cantidad suficiente, de forma generosa, y repetirla, 30 minutos después de exponerse al sol. Además, ha hecho especial hincapié en que, tal y como defiende la Organización Mundial de la Salud, se debe renovar la protección cada dos horas, o bien tras bañarse o si se ha sudado en exceso.







