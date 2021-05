La primera guerra Pantoja se desata entre insultos y acusaciones

Día tras días el programa de 'Ya es mediodía' capitaneado por Sonsoles Ónega, se cuela en nuestras pantallas, para hacer que nuestra sobremesa este llena de información y porque no decirlo, de ´marujeo´. Sus últimos diez minutos, en el conocido como ´Fresh´, no dejan indiferente a nadie, porque en estos minutos se ponen en el punto de mira a numerosos famosos, vemos sus caras más desconocidas y sorprendentes.

En el día de ayer, pudimos ver con se abría de nuevo la caja de pandora para los conocidos Pantoja, que de una forma u otra siempre están en el punto de mira.

Sylvia Pantoja y Omar Sánchez, enfrentados: “Te cuelgas de la familia y te vas por los platós hablando” ?? #YaEsMediodía738https://t.co/lxr5ICHUWT — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) May 17, 2021









LA PRIMERA GUERRA PANTOJA

No es de extrañar ver a Isabel Pantoja día tras día en nuestras pantallas de televisión. A la ex de Julián Muñoz, parece que la calma no va a llegarle nunca.

En esta ocasión la Isla de los Supervivientes de Telecinco, la hacía de nuevo protagonista, aunque de forma indirecta. Sylvia Pantoja y Omar Sánchez se enfrentaban por la familia.

El novio de Anabel Pantoja, no se achantaba ante la enemiga de su tía postiza y la llamaba “envidiosa” y ella, atacaba al joven poniendo en duda el motivo de porque está concursando en este reality, o más bien, asegurando que lo hacía por ser el “novio de…”.

Y él le contestaba: “Te fuiste a hablar a los platos para ganar dinero y te has colgado de la familia para ganar dinero en televisión”.

Por su parte, Sylvia Pantoja, aseguraba que ella lleva años trabajando y ganándose la vida: “¿Ella tiene oficio y beneficio? Yo llevo 36 años cantando”.

Pero el joven entre sarcasmos, incluso le acusaba de no saber cantar.

Una vez más, surgen tantas opiniones, como puntos de vista.

Y tú, ¿De qué parte estas en esta guerra?