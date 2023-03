El presidente regional reconoce a Joan Manuel Serrat como el “autor de la banda sonora de la autoestima colectiva” de todo el país

“Aquí casi todo lo importante se ha compartido” con los agentes sociales y “esta región no sería la que es, ni tendría la moral alta, precisamente, porque compartimos los grandes éxitos colectivos”, ha enfatizado García–Page.

Toledo, 23 de marzo de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha elogiado, esta tarde en Toledo, la figura y trayectoria de Joan Manuel Serrat, por ser el autor de “la banda sonora de la autoestima colectiva y de la historia reciente de este país”. En este aspecto, García–Page ha reconocido, durante la entrega del Premio ‘Abogados de Atocha 2023’ que ha recaído en el artista catalán, que “Serrat es el principal protagonista”.



Durante esta gala, que ha tenido lugar en el Centro Cultural San Marcos de la capital autonómica, el presidente castellanomanchego ha asegurado que “las cosas que realmente se valoran en España” son “la democracia, la Constitución, la libertad”, por lo que ha recordado que, “aunque no todo el mundo la buscó de la misma manera, la disfrutan todos”.



En el acto de entrega de este premio, que contribuye a mantener viva la memoria de los abogados de Atocha brutalmente asesinados hace 46 años, García–Page ha remarcado que “los asesinos no se salieron con la suya, con la convulsión que querían generar en una España que estaba amaneciendo a la libertad”.



La importancia del pacto en Castilla–La Mancha



De igual modo, aprovechando la presencia de los responsables del sindicato Comisiones Obreras, responsables de la organización y concesión de este reconocimiento, el presidente castellanomanchego ha agradecido la capacidad de "negociación” y de “llegar a acuerdos” por parte del sindicato. “Para poder pactar, primero hay que querer, segundo, hay que discrepar”, ha proseguido. “Lo fácil es la bronca, lo difícil es negociar”, ha concluido.



“Aquí casi todo lo importante se ha compartido” con los agentes sociales y “esta región no sería la que es, ni tendría la moral alta, precisamente porque compartimos los grandes éxitos colectivos”, ha enfatizado ante el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; y su responsable en Castilla–La Mancha, Francisco de la Rosa.



En este acto, que ha reunido a cientos de personas en Toledo, han acompañado al presidente regional, la ministra portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda; y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, entre otras personalidades.





