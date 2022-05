El presidente regional anuncia una iniciativa legislativa para que el idioma “no sea un impedimento” para acceder a una plaza pública en España

Emiliano García–Page ha defendido que el castellano “sirva de lenguaje comunicacional habitual en la Educación en toda España”.



Asimismo, el mandatario castellanomanchego se ha referido nuevamente a la firma del “acuerdo más importante que ha podido tener, en toda la democracia, el Gobierno con la Universidad”, en alusión al contrato–programa.



García–Page ha lamentado el último “atentado machista” que ha golpeado a Castilla–La Mancha y ha anunciado la próxima creación de “cinco centros para cuidar integralmente a todas las víctimas de agresiones sexuales”.

Puertollano (Ciudad Real), 31 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado, este mediodía, que planteará una iniciativa legislativa para que el idioma “no sea un obstáculo” para que cualquier ciudadano español “pueda acceder a una plaza” pública de empleo y que en ninguna Comunidad Autónoma se exija “como condición previa” el conocimiento y uso de una lengua que no sea el castellano.



Así lo ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico durante su discurso en el acto institucional del Día de Castilla–La Mancha que se ha celebrado, este año 2022, en Puertollano (Ciudad Real), “una población verdaderamente singular” que “ahora lidera la nueva energía” y que “está luchando como ha luchado siempre, por su futuro”. Población a la que ha agradecido su “acogida tan explosiva, anímica y abierta” como anfitriona de los actos conmemorativos del Día de la Región.



En el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar, el presidente castellanomanchego ha apostado por que “quede plenamente regularizado el hecho de que el idioma en algunas regiones no sea un impedimento”, a la hora de “ser médico o docente” en el sistema público español y ha considerado que lo contrario constituye “un privilegio muy inconstitucional”. A este respecto, García–Page ha considerado razonable que “si alguien aprueba una plaza se le dé un plazo de dos o tres años” para aprender esa lengua “que allí también es oficial y que hay que hablar”.



“Es una cosa elemental”, ha resumido Emiliano García–Page, quien ha remarcado que “el castellano no solo es un derecho, es un deber” tal y como recoge la Constitución, por lo que ha subrayado que “lo que intento es que se cumpla la ley, porque el castellano es la mejor tarjeta de presentación en el mundo entero”, ha aseverado.



En este sentido, el presidente regional ha abogado por que el castellano “sirva de lenguaje comunicacional habitual en la Educación en toda España”. Al respecto, ha subrayado que “eso es algo que aquí no discutimos, pero que algunos quieren discutir”.



Impulso histórico a la UCLM



Ante cerca de un millar de asistentes a este acto central del Día de la Región, el presidente García–Page se ha referido a la aprobación, mañana, "del acuerdo más importante que ha podido tener en toda la democracia el Gobierno con la Universidad”, en alusión al contrato–programa que marcará el desarrollo de la institución académica en los próximos cinco años.



“Queremos todas las industrias posibles, las contaminantes no tanto, y las radioactivas bajo ningún concepto”, ha proseguido para contraponer a éstas “la industria de la inteligencia”, en referencia a la formación universitaria.



Cinco nuevos centros de atención integral contra las agresiones sexuales



En su intervención, el presidente de Castilla–La Mancha ha lamentado el último “atentado machista” que ha golpeado a la Comunidad Autónoma. “Matar es malo, pero no solo es grave lo que hacemos, sino por qué lo hacemos; y esa intención es la que está verdaderamente criminalizada”, ha razonado.



En este contexto, García–Page ha anunciado que el Gobierno regional creará, en los próximos meses, "cinco centros para cuidar integralmente a todas las víctimas de agresiones sexuales” por lo que “las cinco capitales de provincia van a contar con ello”, ha añadido.



Por una región “sin populismos ni fanatismos”



En esta ceremonia institucional, que se ha celebrado bajo el lema ‘Centrados en Castilla–La Mancha’, el jefe del Gobierno autonómico se ha marcado como “objetivo personal enorme” el hecho de conseguir “declarar Castilla–La Mancha tierra libre de fanatismo, de extremismo, libre de odio social y populismo” para que “los próximos 40 años sean fructíferos como éstos”.



En este marco, ha ensalzado las últimas cuatro décadas como “40 años de éxito”, que ha achacado a la predisposición de los expresidentes José Bono y José María Barreda, que han aceptado la invitación a esta celebración. En este sentido, ha puesto de relieve que “si nos dan a elegir entre los intereses del partido que nos coloca, o la sociedad que nos da su confianza, en este caso Castilla–La Mancha, sin ningún género de dudas, siempre Castilla–La Mancha. Esa es la clave”, ha resaltado.



Homenaje a Juan Ramón Levia



Asimismo, Emiliano García–Page ha tenido palabras de recuerdo para Juan Ramón Levia, periodista de la región recientemente fallecido, “un profesional como la copa de un pino del medio público” de Castilla–La Mancha. Al respecto, ha agradecido que Puertollano vaya a “dedicar el Santo Voto de este año a este magnífico periodista y a su familia”.



Ante cerca de un millar de asistentes, y coincidiendo esta edición del año 2022 con el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page ha entregado los reconocimientos del Día de la Región junto al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, y el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz. Asimismo, ha estado acompañado por todos los miembros del Gobierno autonómico y por los presidentes de las cinco diputaciones provinciales, entre otras autoridades.







