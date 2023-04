El presidente García-Page asegura que para el Gobierno de Castilla-La Mancha “el sector primario es lo primero”

El jefe del Ejecutivo regional ha advertido que el objetivo es “seguir creciendo en producto interior bruto vinculado al sector agroalimentario que, además, en muchos casos va por delante en innovación o en cambio tecnológico a otros sectores económicos que lo llevan más en el ADN”.

Valdepeñas (Ciudad Real), 26 de abril de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha asegurado hoy en Valdepeñas (Ciudad Real) que para el Ejecutivo que preside, “el sector primario es lo primero”. García–Page se ha pronunciado así en la XXXIV edición de los Premios Gran Selección ‘Campo y Alma’ que entrega el Gobierno regional al sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma y que este año se han celebrado en el Teatro–Auditorio 'Francisco Nieva' de la Ciudad del Vino.



En este contexto, junto al consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el mandatario castellanomanchego ha felicitado a todos y todas los premiados y les ha agradecido su trabajo, ya que “la salud de todos depende de vuestra excelencia en vuestro trabajo”, ha apuntado. Asimismo, y tras recordar que a lo largo del mes de mayo la nuez de Nerpio tendrá su propia D.O., se ha mostrado convencido de que “es un éxito como región poder presumir de nuestros productos agroalimentarios”.



“Ya no tenemos miedo a la excelencia, ni a la calidad y hemos llegado a la conclusión de que se puede producir mucho y bien y vosotros sois esa punta de lanza”, ha dicho en alusión a los galardonados, a los que ha agradecido su trabajo como “presidente y consumidor”.



En este sentido, ha señalado que el sector agroalimentario de Castilla–La Mancha supone ya un 18 por ciento de la riqueza regional y “nuestro objetivo es seguir creciendo en producto interior bruto vinculado al sector agroalimentario que, además, en muchos casos va por delante en innovación o en cambio tecnológico a otros sectores económicos que lo llevan más en el ADN”, ha manifestado, incidiendo a su vez en que la pretensión del Gobierno que preside es “crecer en todos los sentidos, y a ese objetivo nos vamos a dedicar, a que siga creciendo económicamente y en cohesión”.



Emiliano García–Page se ha referido también a la situación de sequía que está sufriendo el campo y ha indicado que en esta región “cuando nos hablan de escasez de agua no nos pilla desprevenidos” y ha advertido que, “aunque nunca llueve a gusto de todos cuando comience a llover, que lloverá, sí lo hará”.



Así, ha advertido que esta vez “tendrá que llover a gusto de todos porque lo necesitamos” y se ha querido quedar con una reflexión: “que la preocupación por el agua no se quede solo en los momentos evidentes de sequía”.



García–Page ha tenido palabras de aliento para el sector agrario al advertir que “debemos estar preparados para la adversidad” y señalar que “esta región ha salido, gracias a la unidad de los sindicatos y los empresarios, bien de las crisis de la Covid y la guerra de Putin, y puede seguir creciendo”.



Las últimas palabras del presidente de Castilla–La Mancha han sido para felicitar a Antonio Belmonte, un joven con síndrome del espectro autista, que ha interpretado varios temas a la guitarra y que tiene la habilidad del “oído absoluto” y del que, ha dicho, “es un ejemplo de superación y un baño de optimismo".













