El presidente García-Page anuncia que el 1 de junio firmará el contrato con la UCLM dotado con 1.000 millones de euros y nuevas titulaciones

El presidente regional ha reconocido que en esta comunidad autónoma el “agua es materia prima, necesaria para vivir”. Del mismo modo, ha previsto organizar un viaje a Israel, junto a las comunidades autónomas vecinas, para comprobar el buen aprovechamiento que hacen del agua en este país.

Manzanares (Ciudad Real), 18 de mayo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana que el 1 de junio se firmará, en el Rectorado de la Universidad de Castilla–La Mancha (UCLM), ubicado en Ciudad Real, “el acuerdo más importante de la Universidad en toda su historia”. Un contrato que estará dotado con más de 1.000 millones de euros y que conllevará nuevas titulaciones en los campus.



“La UCLM nos ha ayudado a desmentir las falacias que se han vertido sobre el mal uso que hacemos del agua”, ha agradecido el jefe del Ejecutivo regional, que hacía estas declaraciones, esta mañana, tras recorrer las nuevas instalaciones de la empresa Rivulis Irrigation en la localidad de Manzanares (Ciudad Real). Una empresa de capital israelí que se dedica a las instalaciones del riego por goteo y que tiene como principal premisa el ahorro máximo de agua.



Precisamente en alusión al agua, el presidente de Castilla–La Mancha ha destacado que “probablemente esta región sea, dentro de la Península Ibérica y dentro de Europa, la que más valor da al agua”. Así mismo ha confesado su interés en visitar, en Israel, la empresa matriz de Rivulis, “junto a los presidentes de comunidades autónomas vecinas que también tienen problemas con el agua, aunque menos porque se cogen la nuestra”, ha manifestado.



“Esto se arregla siendo coherente”, ha dicho el mandatario regional, convencido a su vez de que el Gobierno de España mantendrá la postura acordada con el caudal del río Tajo “por coherencia y para cumplir con lo que predica”, ha añadido.



Para el jefe del Ejecutivo regional, “el agua es determinante” y la falta de la misma puede conllevar conflictos bélicos”. En este orden de cosas, ha recordado que tan solo un 2 por ciento del agua del planeta es dulce, y ha considerado que es “un insulto el querer llevar agua de la España seca a la España seca”.



Emiliano García–Page se ha mostrado convencido de que no es discutible trabajar por y para la sostenibilidad del planeta, pues la otra opción es su destrucción. Y en este cuidado “juega un papel fundamental el agua”, ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que el agua genera riqueza y “en mi Gobierno queremos generar riqueza, no pobreza”.



El presidente, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el alcalde de Manzanares; Julián Nieva y el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, no ha querido finalizar su alocución sin antes recordar que hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos y que los que son de gestión autonómica han recibido un 20 por ciento de visitas más que en prepandemia.













Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.