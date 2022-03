El presidente de CastillaLa Mancha confía en que Talavera se convertirá en la "capital tecnológica de Europa" con la llegada de GAIAX

García–Page ha avanzado un preacuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el desdoblamiento de la entrada a Talavera desde la A–5, y ha anunciado un próximo encuentro con los responsables de la empresa Meta, que baraja instalar un centro de datos europeo en esta localidad.



“Desde 2015, en Castilla–La Mancha seis de cada cien empleos vienen de empresas internacionales”, ha asegurado el presidente regional, que ha puesto en valor el trabajo de la región para la atracción de empresas



Talavera de la Reina (Toledo), 18 de marzo de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha asegurado que hoy que con el proyecto GAIA–X, Talavera de la Reina se convertirá en la “capital tecnológica de Europa” y se colocará “a la vanguardia en esta intención de crear un mercado único del dato”. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el “ejemplo” que se está dando con esta iniciativa al “unir fuerzas y construir una corporación donde haya competencia, pero en la que finalmente haya conectividad”.



Así lo ha señalado, en la Ciudad de la Cerámica, durante el acto institucional de la asamblea constituyente de la Asociación GAIA–X España, en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y al que han asistido representantes de más de 150 entidades, entre las que se encuentran grandes empresas, como Correos, Philips, Repsol, Airbus, Microsoft; centros tecnológicos de todo el país; organismos de investigación y universidades; pymes; startups; asociaciones empresariales y administraciones autonómicas y locales.



GAIA–X es una asociación que tiene como principal finalidad crear una infraestructura de datos para Europa, un sistema federado y seguro cuyo objetivo final es lograr la soberanía digital en la Unión Europea. En este sentido, García–Page ha subrayado que Talavera “ha competido con once destinos distintos” y que la llegada de este proyecto supone seguir avanzando en la tendencia de “reinvención” que comparten Talavera de la Reina y el resto de la región.



Por su parte, la vicepresidenta Calviño ha destacado “el extraordinario potencial que tiene Talavera” que, a su juicio, “responde muy bien a nuestras prioridades desde el punto de vista de impulsar la modernización y el desarrollo tecnológico del país, y que no sean solo los nodos tradicionales los que vayan a impulsar la recuperación económica”.



De su lado, la alcaldesa talaverana, Tita García Élez, ha considerado que el de hoy “es un día que quedará en la historia no solo de Talavera, sino de Castilla–La Mancha y de España".



El acierto de “pensar en un escenario novedoso”



Durante su intervención, el presidente castellanomanchego ha resaltado su compromiso de “hacer de la necesidad virtud y generar elementos de perspectiva” para afrontar los diversos avatares que ha ido sufriendo la Comunidad Autónoma en los últimos años, motivados por la crisis económica y la sanitaria.



En su opinión, “hemos sabido aprovechar bien las ocasiones” y ha puesto como ejemplo los avances en energía limpia o en instalación de fibra óptica. Asimismo, ha destacado la mejoría en los datos de ocupación de camas hospitalarias y UCI en la región ante la Covid o la capacidad regional para atraer empresas. “Desde 2015, en Castilla–La Mancha, seis de cada cien empleos vienen de empresas internacionales”, ha asegurado García–Page, un dato “que nadie se hubiera imaginado”, pero “nosotros pensamos en un escenario novedoso y hemos acertado, porque esta es una tierra acogedora donde damos facilidades”.



El presidente regional se ha referido también a los Fondos Europeos, “que van a ser una gran oportunidad, porque Europa ha hecho una excepción enorme y ha puesto mucho dinero sobre la mesa”, y ha tenido nuevamente palabras de reprobación para Putin, quien “está atacando la democracia y la economía de mercado y ambas cosas al mismo tiempo”, motivo por el que Europa ha decidido devolver el ataque “no con tanques, sino con economía y es una decisión inteligente”, ha aseverado.



Buenas noticias para Talavera de la Reina



En otro orden de cosas, García–Page ha avanzado se ha cerrado un preacuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner en marcha próximamente el desdoblamiento de la entrada a Talavera de la Reina desde la A–5 en Talavera y Cazalegas. También ha augurado que el problema de la Alta Velocidad en Talavera tendrá solución mediante el “desbloqueo en Portugal y el empuje del Gobierno de España”.



Asimismo, ha anunciado que en unos días mantendrá un encuentro con los responsables de la empresa Meta, que baraja instalar un centro de datos europeo en Talavera de la Reina, proyecto que ha calificado de “importantísimo” y que tendrá "trascendencia en Europa para crear el mercado único del dato” en el continente. Por ello, ha asegurado que esta empresa tendrá "los trámites más ágiles que hayamos dado en los últimos cuarenta años, porque nos estamos jugando mucho y no tenemos complejos ideológicos", ha defendido.



Junto a García–Page y la vicepresidenta Calviño, han participado en este acto el delegado del Gobierno en Castilla–La Mancha, Francisco Tierraseca; la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas; los consejeros de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruíz Molina; y de Fomento, Nacho Hernando; así como el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez, entre otros.









