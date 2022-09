La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado la importante batería de programas que se van a poner en marcha, a lo largo del curso, para la mejora de la convivencia, la orientación y la inclusión educativa y ha señalado algunos como el Plan de Éxito Educativo, las Unidades de Acompañamiento o el programa PROA+.



Rosa Ana Rodríguez ha puesto en valor el importante trabajo que desarrolla el CEIP ‘La Fuente’ de Nambroca (Toledo) y ha subrayado que es un centro “ampliamente implicado con proyectos innovadores y de interés educativo como pueden ser el huerto escolar, los Proyectos Escolares Saludables (PES) o los programas europeos”.



Nambroca (Toledo), 16 de septiembre de 2022.– La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha destacado que más de 4.690 docentes y no docentes de Castilla–La Mancha trabajarán este curso por la mejora de la orientación, la convivencia y la inclusión educativa en las aulas de la Comunidad Autónoma.



De ahí, ha explicado la consejera, que se “haya mantenido el total de 2.517 docentes de la red de apoyo a la inclusión educativa, se haya contratado a 1.063 no docentes para garantizar la atención al alumnado más vulnerable y se hayan vuelto a contratar los 1.119 efectivos docentes para dar respuesta al Plan Estratégico de Éxito Educativo”.



Todo esto lo ha dado a conocer la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, en una visita que ha realizado al CEIP ‘La Fuente’ de Nambroca (Toledo), en la que ha estado acompañada del delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez; y del alcalde de Nambroca, Víctor Botica; entre otros asistentes.



En su intervención, Rosa Ana Rodríguez ha destacado la importante apuesta en cuanto al desarrollo de programas educativos que se va a desplegar a lo largo del curso para la mejora también de la orientación, la convivencia y la inclusión educativa en las aulas de la comunidad autónoma.



En este sentido, Rosa Ana Rodríguez ha recordado “el potencial” del Plan Estratégico de Éxito Educativo, una hoja de ruta que en este curso contará con los programas: Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, PROA+, Unidades de Acompañamiento y el programa de Comunidades de Aprendizaje.



Del mismo modo, la consejera ha explicado que a esta estrategia debemos sumar los equipos TEA, que este curso crecen en 14; la red de centros de Educación Especial extendida por toda la región; las unidades de Educación Especial, que se incrementan en dos; así como los Programas Específicos de Formación Profesional, que también se incrementan, pero en este caso en uno.



Del mismo modo, Rosa Ana Rodríguez ha comentado que, además, se siguen manteniendo las actuaciones de otros equipos de atención educativa, como los equipos de Atención Hospitalaria y Domiciliaria, los equipos de Atención Educativa de centros de reformas de menores y los equipos ONCE, entre otros.



Visita al CEIP ‘La Fuente’ de Nombroca



En la visita al CEIP ‘La Fuente’ de Nambroca, la consejera de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor el importante trabajo que desarrolla “un centro educativo –ha dicho– ampliamente implicado con proyectos como el huerto escolar, los Proyectos Escolares Saludables o los programas europeos”.



Del mismo modo, ha recordado que el Gobierno regional ha destinado más de 100.000 euros a la mejora de las infraestructuras del colegio y más de 17.000 euros a la compra de material y equipamiento.





