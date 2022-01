Martín: "En Eurocaja Rural creemos que no hay que cerrar y despedir, sino abrir y contratar"

Constantemente estamos escuchando el cierre de entidades financieras en el ámbito rural pero también en las ciudades. Cada vez se prestan menos servicios, menos atención.

Hay, sin embargo, quien cree que ir contracorriente es la clave del éxito y además demuestra una gran valentía. Es el caso de Eurocaja Rural que, con más de 60 años a sus espaldas, sigue trabajando por humanizar sus servicios y por poner a la persona en el centro de su trabajo; eso sí, sin dejar de lado la tecnología, la digitalización.

Así lo asegura Víctor Manuel Martín que es el director general de Eurocaja Rural.

Es cierto que ahora la tendencia de las entidades bancarias va por otro lado. Pero desde Eurocaja Rural se sigue apostando por prestar sus servicios desde el punto más pequeño hasta cualquier ciudad con ese mensaje eslogan “Estuvimos estamos y estaremos”.

Hay 50 municipios en los que Eurocaja Rural es la única referencia. “Nosotros apostamos hace tiempo por un modelo de servicio que quiere que efectivamente el cliente sea de verdad, pero de verdad de la buena que diría José Mota, el centro del negocio. Yo creo que en los últimos tiempos, y debido también a un problema de costes en el sector, se han ido reduciendo servicios y nosotros hemos entendido siempre que el cliente es el que tiene que decir qué prefiere: si una banca digital, que en nuestro caso la tenemos (el 51% de nuestros clientes operan vía digital), o acceder a cualquiera de las 417 sucursales que tiene la entidad distribuida por gran parte de España, son ya 5 comunidades autónomas y 12 provincias, con las que intentamos humanizar el servicio.

El Director General de Eurocaja Rural considera que “nadie se ha alegrado jamás de que le cierren la sucursal en su pueblo o en su barrio. Hay barrios de grandes ciudades que se han quedado sin oficinas. Nosotros tenemos oficinas en Madrid que se están dando de maravilla porque los demás han dejado a los clientes, a pesar de que el cliente es el que nos da de comer”.

Han proliferado los ERTEs en banca en los últimos años entre otras cuestiones por el cierre de sucursales. En Eurocaja Rural “siempre hemos pensado que no sobra gente, no hay que cerrar y despedir, si no abrir y contratar para captar nuevo negocio. La reducción de costes en el sector puede llegar a punto donde se empiecen a dañar los rendimientos y los ingresos. Nosotros entendimos que podíamos aprovechar la situación para generar nuevos puntos de venta y nuevas oportunidades de mercado y captar nuevos clientes que estaban abandonados”.

Según Miguel Angel Martín, no se trata sólo de dar servicio a personas mayores. “Hay clientes jóvenes que quieren otro tipo de servicio que no es solo digital. Los datos nos están dando la razón. Estamos captando en media de edad nuestros clientes entre 36 y 39 años y la salida de clientes en edades medias entre 59 y 62. Estamos hablando de cientos de miles de clientes, con lo cual el modelo se está rejuveneciendo porque hay personas que buscan algo diferencial, que quieren una persona al otro lado del teléfono y no un robot que le diga lo que tiene que marcar y salga una maquinita y te ponga una música. La gente quiere servicio”.