Los teléfonos móviles de Toledo recibirán un SMS de prueba de la nueva Red de Alertas Nacional (RAN), con motivo del simulacro del RADIOCAM

El objetivo de esta prueba es que, en caso de una emergencia real, la ciudadanía disponga de un aviso personalizado para que pueda adoptar las medidas de autoprotección necesarias.

Toledo, 29 de noviembre de 2022.– Los teléfonos móviles que se encuentren en la ciudad de Toledo y en su zona de influencia cercana recibirán, a las 10:25 horas de mañana miércoles, día 30 de noviembre, un SMS de alerta con el fin de probar la nueva Red de Alertas Nacional (RAN) que, aún en pruebas, se está desarrollando por la Dirección General de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, en colaboración con las comunidades autónomas y los Servicios de Protección Civil regionales.



El texto del mensaje que llegará a los teléfonos móviles que se encuentren en la capital regional será el siguiente: “ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL PRUEBA DEL NUEVO SISTEMA DE ALERTA A LA POBLACIÓN ANTE EMERGENCIAS. Durante la mañana de hoy se realizará un simulacro en el Recinto Ferial de La Peraleda. No se alarme, se trata de un simulacro de Emergencia. Una vez leído el mensaje pulse ‘Aceptar’ para eliminarlo de la pantalla. No es necesario realizar ninguna otra acción. NO LLAME AL 112 ES UNA PRUEBA. Gracias por su colaboración. FIN DEL MENSAJE DE PRUEBA RED DE ALERTA NACIONAL”.



El aviso del mensaje será mediante un fuerte sonido que dará pie al texto. De esta forma, una vez que se haya leído el mensaje únicamente se ha de pulsar ‘Aceptar’ en el teléfono móvil para eliminarlo de la pantalla y es muy importante no llamar al teléfono de emergencia 1–1–2, tal y como se indica, pues es solo una prueba.



Así, los móviles que se encuentren en Toledo y en zonas cercanas a esta localidad recibirán el mencionado mensaje, indicando que se está realizado un simulacro del Plan Especial frente al Riesgo Radiológico en Castilla–La Mancha (RADIOCAM). El objetivo es que, en un caso real de emergencia, la Red de Alertas Nacional, a través del Centro Nacional de Emergencias de Protección Civil (CENEM), avise a los ciudadanos a través del móvil y les facilite las adecuadas medidas de autoprotección.



El envío de este mensaje de la Red de Alertas Nacional se ha decidido durante la última reunión preparatoria del simulacro del RADIOCAM, a la que ha asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, y en la que también han estado presentes representantes de todos los cuerpos y grupos de activación que participarán en este ejercicio.







