Los RECUAL de Puerto de San Vicente y Mohedas de la Jara forman a 16 personas y mejoran más de 12 espacios públicos de estos municipios

Julián Martín Alcántara ha subrayado la “sinergia” que consigue este programa RECUAL “cuyo objetivo es formar y capacitar a personas en situación de desempleo, al tiempo que trabajan durante seis meses poniendo en práctica lo aprendido, a la par que este trabajo retorna en los municipios y sus vecinas y vecinos con la mejora de numerosos espacios”.

El Puerto de San Vicente/Mohedas de la Jara (Toledo), 28 de octubre de 2022.– Un total de 16 personas en situación de desempleo están recibiendo formación y capacitación al tiempo que trabajan poniendo en práctica lo aprendido durante seis meses a través de los proyectos RECUAL que se están llevando a cabo en Puerto de San Vicente y en Mohedas de la Jara.



El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, ha visitado a estos alumnos y alumnas, ocho en cada proyecto, y ha destacado que “este trabajo que están llevando a cabo en estos seis meses, mediante pequeñas obras, va a suponer la mejora de más de 12 espacios públicos de estos dos pequeños municipios”.



Martín Alcántara ha subrayado la “sinergia” que consigue este programa RECUAL “cuyo objetivo es formar y capacitar a personas en situación de desempleo, al tiempo que trabajan durante seis meses poniendo en práctica lo aprendido, a la par que este trabajo retorna en los municipios y sus vecinas y vecinos con la mejora de numerosos espacios”.



Asimismo, el delegado provincial de Economía que estas actuaciones son muy importantes en los pequeños municipios pues “si no fuera a través de este programa, muchos ayuntamientos no podrían llevar a cabo todas estas mejoras”.



Martín Alcántara, que ha estado acompañado por el diputado provincial responsable del área de Fomento del Empleo y Desarrollo Económico, Jaime David Corregidor, y de la alcaldesa de Puerto de San Vicente, Felicidad Oliva, y del alcalde de Mohedas de la Jara, Pedro Antonio de la Fuente, ha podido conocer de primera mano el avance de los proyectos “Puerto actúa” y “Pozo Conejo”, que se iniciaron el pasado 1 de junio y se prolongarán hasta el 30 de noviembre, en ambas localidades y en los que 8 alumnos y alumnas en cada proyecto se están formando en la especialidad de “Fundamentos y técnicas en rehabilitación de edificios.



Proyecto “Puerto Actúa” y “Pozo Conejo”



En el caso de Puerto de San Vicente, el alumnado está aplicando los conocimientos adquiridos en diferentes actuaciones, entre las que destacan la rehabilitación de la piscina municipal; la rehabilitación del suelo del Ayuntamiento y el cambio de ventanas del edificio; la construcción de un almacén en la parte inferior de una escalera, la rehabilitación de las puertas en el centro social, la construcción de bancos de cemento en diferentes puntos de la localidad, así como el cambio de baldosas en distintos lugares del pueblo.



En el caso de Mohedas de la Jara, las unidades principales de obra que se están acometiendo son la rehabilitación de Pozo Conejo, donde se han levantado las paredes del pozo y se han revestido con piedra llagueada y se han realizado esquinas y sardiné con ladrillo toledano. Asimismo, se ha procedido a diferentes arreglos en el hogar de ancianos, restaurando la fachada; se ha construido un baño mixto para personas con discapacidad en el ayuntamiento, se está mejorando el acceso a las pistas polideportivas, y también se están realizando mejoras en el colegio y en la piscina.



Además de la formación en la especialidad, el alumnado de ambos RECUAL ha recibido formación complementaria con un módulo de 20 horas sobre instalación de ventanas y acristalamientos y otro módulo de 16 horas de pavimentos decorativos. Esta formación se suma a los módulos habituales en estos programas sobre inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género y el básico de riesgos laborales.



Atendiendo al alumnado, el RECUAL cuenta con un coordinador, un monitor de la especialidad, un auxiliar administrativo y un profesor de la ESO, ya que también se imparte formación compensatoria para la obtención del graduado en Educación Secundaria Obligatorio para aquellos alumnos que no tengan dicha titulación.



Estos proyectos RECUAL, que han contado con la Diputación como entidad promotora, han tenido una subvención de 97.767 euros cada uno de ellos.



Por último, Martín Alcántara recordaba que “el Gobierno de Emiliano García–Page también se ha marcado como prioridad la lucha contra la despoblación, siendo una comunidad pionera en la legislación en esta materia, y está contemplando el reto demográfico en todas sus políticas de forma transversal” y ha añadido que “estas mejoras que se llevan a cabo a través de los RECUAL contribuyen en las zonas escasamente pobladas a la igualdad de oportunidades en materia de formación y cualificación para la empleabilidad de sus habitantes y también, con las actuaciones que se llevan a cabo, se mejora la calidad de vida, los servicios y el bienestar de las vecinas y vecinos en estos pequeños núcleos, lo que contribuye a fijar población”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando