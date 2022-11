Los presupuestos regionales de 2023 incluyen una memoria de impacto demográfico que suponen 1.714 millones para luchar contra la despoblación

Tal y como ha explicado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, esto supone el 23 por ciento del techo de gasto de la región para 2023, es decir, “casi uno de cada cuatro euros está relacionado con medidas frente a la despoblación”.

Las partidas contra la pérdida demográfica que se han plasmado en la memoria diferencian dos partes. De un lado, con una asignación de 588 millones de euros, las que dan cumplimiento a la Estrategia Regional Frente a la Despoblación; y de otro, 1.126 millones de euros para “otras actuaciones”.

En esos más de 1.700 millones de euros están incluidos los 23,6 millones de euros que, según los datos provisionales de la Agencia Tributaria, han supuesto las deducciones fiscales contempladas en la Ley de Medidas contra la Despoblación en la última campaña de la Renta y que habrían beneficiado a cerca de 60.000 declaraciones de IRPF.

Toledo, 14 de noviembre de 2022.– El proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla–La Mancha para el 2023 incluye, por primera vez en la historia de la región, una memoria de impacto demográfico y de lucha contra la despoblación donde se recogen los 1.714 millones que las cuentas autonómicas van a destinar a la lucha contra la despoblación.



Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha comparecido en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla–La Mancha para detallar el presupuesto de su departamento para el próximo ejercicio.



Y es que, tal y como ha recordado, “el Gobierno de García–Page ha vuelto a marcar otro hito en la lucha contra la despoblación siendo la primera Comunidad Autónoma de todo el territorio nacional y europeo en incluir una memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las cuentas de 2023” que pone, además, de manifiesto el compromiso firme del Gobierno regional con el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.



Durante su intervención, el vicepresidente ha recordado que esos 1.714.488.524 euros que contempla la memoria de impacto demográfico suponen casi el 23 por ciento del techo de gasto de la región para 2023. “Casi uno de cada cuatro euros está relacionado con medidas frente a la despoblación”. O lo que es lo mismo, “el Presupuesto regional para 2023 destina el 3,6 por ciento del PIB de Castilla–La Mancha para luchar contra la despoblación”, tal y como ha insistido.



En este punto, Martínez Guijarro ha subrayado que si se tiene en cuenta que los colectivos que trabajan contra la despoblación piden a los gobiernos que destinen el 1 por ciento del PIB en programas específicos de lucha frente a la despoblación, con los más de 1.700 millones de la memoria de impacto demográfico “nosotros destinamos casi cuatro veces más que lo que estos colectivos están planteando como reto”.



588 millones a la Estrategia Regional frente a la Despoblación



Las partidas para luchar contra la pérdida demográfica que se han plasmado en la memoria de impacto demográfico que incluye el proyecto de Ley de los Presupuestos de Castilla–La Mancha para 2023, diferencian dos partes. De un lado, con una asignación de 588 millones de euros, las que dan cumplimiento a la Estrategia Regional Frente a la Despoblación; y de otro, 1.126 millones de euros para “otras actuaciones”.



Así, el presupuesto destinado a la ejecución de las medidas incluidas en la Estrategia Regional frente de Despoblación crece un 31 por ciento con respecto del ejercicio presupuestario actual y asciende hasta los 588.493.301 euros. “Son 139 millones de euros más para que estas medidas sigan implementándose en aquellas zonas afectadas o en riesgo de despoblación a las que van destinadas”, ha afirmado Martínez Guijarro.



Ahondando en la Estrategia Regional frente a la Despoblación, el vicepresidente ha especificado que en al ámbito de los servicios públicos que contempla para garantizar el acceso a la sanidad, la educación, los servicios sociales y el transporte en las zonas afectadas por la despoblación se destinan 197.370.530 euros, un tercio del total presupuestado para la principal herramienta de planificación de la Ley de Medidas contra la Despoblación.



Además, el Ejecutivo ha incluido en la memoria de impacto demográfico otras medidas que también inciden en la lucha contra la despoblación, pero que se relacionan con otras actuaciones que lleva a cabo el Gobierno regional y que suman 1.126 millones de euros, siendo el ámbito de los servicios públicos junto al económico los que aglutinan la mayor parte del presupuesto. Y ello con un doble objetivo: garantizar el acceso a los servicios por parte de la población de las zonas afectadas por la despoblación y sentar las bases para crear un entorno favorable para vivir, invertir y emprender en estas zonas rurales.



Asimismo, en esos más de 1.700 millones de euros que contemplan los presupuestos regionales para el próximo ejercicio están incluidos los 23,6 millones de euros que, según los datos provisionales de la Agencia Tributaria, han supuesto las deducciones fiscales contempladas en la Ley de Medidas contra la Despoblación en la última campaña de la Renta. Una fiscalidad diferenciada, que ha puesto en marcha Castilla–La Mancha de forma pionera y de la que se han beneficiado cerca de 60.000 declaraciones de IRPF.



Gestión de los Next Generation EU



Entre las responsabilidades de la Vicepresidencia para este 2023 está, tal y como ha apuntado Martínez Guijarro, mantener la coordinación y seguimiento de actuaciones y proyectos puestos en marcha por la Administración regional para la efectividad de los Next Generation EU, en particular, en lo referente al Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), y su desarrollo a nivel regional por medio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), todo ello en el ámbito del Plan Castilla–La Mancha Avanza.



Además, durante el ejercicio 2023 continuará el desarrollo de políticas públicas en materia de Memoria Democrática, en el marco del Plan Cuatrienal (2020/2024), por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la represión política posterior.



En este punto, el vicepresidente ha explicado que, con la finalidad de dar cumplimiento a este Plan Regional, en el presupuesto de esta sección para el año 2023, se integra la subvención nominativa a la Universidad de Castilla–La Mancha, entidad encargada de llevar a cabo, en virtud del Acuerdo Marco, las actuaciones principales de investigación, proyectos de exhumación y dignificación de los lugares de enterramientos, la promoción de la investigación científica en materia de Memoria Democrática y la incorporación al currículo educativo y académico.



Transparencia y Buen Gobierno



Por otra parte, Martínez Guijarro ha avanzado que, a lo largo del año 2023, se seguirá avanzando en materia de Transparencia y Buen Gobierno a través de la firma de un convenio entre la Vicepresidencia de la Junta y la Universidad de Castilla–La Mancha para la puesta en marcha de la ‘Cátedra de Gobierno Abierto’, la primera de estas características en el ámbito regional y de las pocas existentes en el ámbito nacional.



A través de la Cátedra, y durante cuatro anualidades, se visibilizarán y propiciarán acciones conjuntas de formación, concienciación, desarrollo, investigación y divulgación científica en materias tan relevantes como la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, los datos abiertos y la reutilización de la información, el buen gobierno, la integridad y la colaboración y la participación ciudadana.



Presidencia apenas supone el 0,19 por ciento del presupuesto



Finalmente, Martínez Guijarro ha destacado que el presupuesto de la Presidencia para el ejercicio 2023 asciende a 23.792.680 euros, aunque si se consideran las transferencias de los órganos adscritos, el Instituto de la Mujer y el ente público RTVCLM, el presupuesto total de gastos es de 95.467.790 ?.



En este contexto, el vicepresidente regional ha señalado que el presupuesto de Presidencia representa apenas un 0,19 por ciento con respecto al presupuesto General Consolidado de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.





