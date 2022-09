Gómez Arroyo subraya el compromiso del Gobierno regional con “nuestros mayores” y destaca que “destinamos 6,1 millones de euros solo a obras en residencias y centros en Talavera y comarca”

El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha asegurado que “en la residencia de mayores 'Nuestra Señora del Prado? nunca ha faltado el aire acondicionado en cantidad y calidad suficiente para producir una situación de incomodidad o estrés térmico a residentes y trabajadores” y ha pedido mesura y moderación a la concejala Delgado, “porque hablar de infierno en la residencia de mayores es una exageración, una hipérbole y además es mentira, ya que nunca, repito, nunca ha faltado una climatización en calidad y cantidad suficiente”.

Gómez Arroyo ha explicado que “la climatización del centro no está únicamente centralizada en una máquina, sino que hay varios aparatos distribuidos por la residencia que han seguido funcionando con normalidad” y ha añadido que “el retraso en la instalación del aparato retirado se solventó con aparatos portátiles y torres de climatización para garantizar y preservar el bienestar de las personas”.

En cuanto al problema surgido en la ejecución de la obra de la residencia por parte de la empresa, en cuya solución está trabajando la Consejería de Bienestar Social, Gómez Arroyo ha señalado que “esto son cosas que suceden cuando se acometen obras e inversiones, que es lo que ahora sucede en Talavera” y ha indicado que “cuando gobernaba en la ciudad el partido de la concejala Delgado no se producían estos problemas con las obras porque no había obras”.

Talavera de la Reina (Toledo), 13 de septiembre de 2022.– El delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de Castilla–La Mancha con “nuestros mayores” y ha destacado que “estamos destinando en Talavera y la comarca una inversión histórica tanto en obras, como en recursos y programas para mayores. Tras la pandemia del Covid, en los dos últimos años, estamos invirtiendo más de 6,1 millones de euros sólo en obras entre residencias públicas y privadas y centros de mayores”.



“No es solo la obra de la residencia de mayores de Talavera que estamos acometiendo, es, además, la construcción de un nuevo centro de mayores en el entorno de la Puerta de Cuartos, junto con un centro para tratar el Alzheimer, o la reforma también del centro de mayores de la calle Sol”, ha especificado Gómez Arroyo.



El delegado de la Junta en Talavera ha hecho estas afirmaciones durante la visita que, acompañado por el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz, ha realizado a la residencia 'Nuestra Señora del Prado?, donde han mantenido una reunión con el director de la misma Joaquín Fernández, y han hablado con residentes de este centro.



En el contexto de esta visita, Gómez Arroyo se ha referido a algunas declaraciones vertidas en los últimos días por la concejala popular, Gelen Delgado, sobre la situación en la residencia durante el verano, a quien ha pedido “moderación y mesura para que no haga el ridículo ella, ni sus jefes. Hablar de infierno en la residencia de mayores 'Nuestra Señora del Prado es una exageración, una hipérbole y es mentira porque en la residencia nunca, repito, nunca, ha faltado aire acondicionado en cantidad y calidad suficiente para producir una situación de incomodidad o estrés térmico a residentes y trabajadores”.



Además, Gómez Arroyo ha explicado que para mantener el confort térmico de residentes y trabajadores durante el verano en la residencia “se implementaron recursos técnicos y materiales, adquiriendo o arrendando, según el caso, aparatos portátiles y torres de climatización que garantizar y preservar el bienestar de las personas”.



“Además, la climatización de la residencia no está únicamente centralizada en una máquina; es una instalación que se compone de varios aparatos distribuidos por el edificio, por lo que diferentes áreas de la residencia han seguido funcionando con normalidad, ya que lo único que se retiró del edificio es una parte de la climatización ubicada en la azotea”, ha indicado el delegado de la Junta en Talavera.



Finalmente, el responsable del Gobierno regional reconocía que sí se ha producido un problema en la ejecución de la obra en la residencia “en cuya solución está ya trabajando la Consejería de Bienestar Social y ha señalado que “son cosas que suceden cuando se acometen obras e inversiones, que es lo que ahora sucede en Talavera” y ha indicado que “cuando gobernaba en la ciudad el partido de la concejala Delgado no se producían estos problemas con las obras porque no había obras y solo se interesaban por la residencia una vez al año, cuando acompañaban a los Reyes Magos”.







