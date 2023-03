El Gobierno regional, la UCLM, la ONCE y el Museo de Albacete aplican un HAPTIC innovador para que personas con discapacidad visual accedan e interpreten obras de Benjamín Palencia

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez ha explicado que este Programa HAPTIC cuenta con maquetas para el aprendizaje, accesibilidad y apreciación estética de dos obras del pintor universal barrajeño, Benjamín Palencia como son “Figuras” y “Villas del Pedroso”.



Además, Diego Pérez ha informado que este proyecto es de carácter interdisciplinar y multisensorial ha sido financiado con Fondo Social Europeo, es “interdisciplinar” y cuenta con la colaboración de investigadores de la UCLM, y se está utilizando también con piezas de la Cerámica de Talavera de la Reina.



Esta presentación del HAPTIC ha contado con la presencia de la directora provincial del Museo de Albacete, Blanca Gamo y la profesora e investigadora de la UCLM y directora del HAPTIC, Carmen Carpio, y la directora de la ONCE en Albacete, Iris Alemán.



Albacete, 28 de marzo de 2023.– El Gobierno regional, la Universidad de Castilla–La Mancha, la Fundación ONCE y el Museo provincial de Albacete han presentado hoy, en el espacio museístico de la Junta de Comunidades en la ciudad de Albacete, el Programa HAPTIC para el aprendizaje, accesibilidad y apreciación estética de obras pictóricas a personas con discapacidad visual, utilizando las obras del pintor barrajeño Benjamín Palencia, “Figuras” y “Villas del Pedroso”.



El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez; la directora provincial del Museo de Albacete, Blanca Gamo; la profesora e investigadora de la UCLM y directora del HAPTIC, Carmen Carpio; y la directora de ONCE Albacete, Iris Alemán han utilizado una maqueta de estas obras del pintor universal albaceteño, Benjamín Palencia, pasando estos dos títulos de 2D a 3D, y utilizando un código QR.



El representante de la Consejería de Educación ha subrayado que “esa una acción absolutamente novedosa, que permite la apreciación estética de obras pictóricas a personas con discapacidad visual, acercando el arte a este colectivo, pero también a otros visitantes, interesados en el diseño y para fines educativos”.



Este material HAPTIC estará en la zona permanente de Benjamín Palencia de este espacio museístico antes de pasar a la Unidad didáctica, y ha recordado que este proyecto es de carácter interdisciplinar y multisensorial ha sido financiado con Fondo Social Europeo, es “interdisciplinar” y cuenta con la colaboración de investigadores de la UCLM, se está utilizando también además de con Benjamín Palencia, con piezas de la Cerámica de Talavera de la Reina.



La profesora e investigadora de la UCLM y directora del HAPTIC, Carmen Carpio, perteneciente a la Facultad de Educación del campus universitario de Toledo, ha remarcado la innovación de esta iniciativa,



Por su parte, la directora de la ONCE Albacete, Iris Alemán ha valorado esta iniciativa de acercamiento de una obra artística a personas con discapacidad visual, resaltando la apuesta “inclusiva”, y ha trasladado que los socios y socias de esta entidad social visitarán este HAPTIC en los próximos días y semanas.





Material HAPTIC sobre Benjamín Palencia



La propia Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que en el caso de las obras de “Figuras” y “Villar del Pedroso”, se aportan varios materiales al módulo tiflológico, con maquetas policromadas, y figuras impresas en 3D con material plástico. Códigos QR con 4 audiovisuales sobre la obra, técnica y autor. Además, se ofrece una narración o cuento para disfrutar del contenido, para niños y grandes.



Desde HAPTIC básicamente se diseñan y fabrican MÓDULOS TIFLOLÓGICOS con diversas opciones de accesibilidad que lo enmarcan en el “Diseño para todos”. Desde las figuras en 3D, maquetas con la escena, audiovisuales y códigos QR, así como guías de tacto, escritura en braille y lengua de signos. Se emplean las nuevas tecnologías como impresión en 3D, diseño digital, grabación y edición audiovisual, así como sistemas de divulgación como página web y redes sociales. Los materiales táctiles que se emplean cumplen la normativa vigente de no–toxicidad y apto para público infantil. También se contempla que pueda tocarse esta obra, con las medidas de higiene de manos conveniente.



Obras y pintores



Según los expertos en educación y arte consultados, se ha consensuado elegir pintores españoles de diferentes épocas y estilos, que son relevantes según el currículo educativo oficial. Y también obras de pintores de la Región, para conocerlos más y mejor. Para las figuras y maquetas en 3D se han escogido obras en las que hay perspectiva espacial que dé sentido a hacer una representación en tres dimensiones. Pintores como El Greco (“La Sagrada familia con Santa Ana y San Juanito”, del Museo de Santa Cruz de Toledo), Antonio López Torres (Niños jugando a las bolas” del museo de Tomelloso), Benjamín Palencia (“Figuras” y “Villar del Pedroso” del Museo de Albacete), Bartolomé Román (Tobías y el Arcángel San Rafael” del Museo Provincial de Guadalajara) y otras pinturas llevadas a tapiz como la colección de la historia de Noé del Museo de Cuenca.







