El Gobierno regional reivindica que la conquista de derechos y libertades protagonizada por las mujeres ha hecho posible la consolidación de la democracia

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha puesto en valor la evolución de las mujeres en estos más de 40 años desde la Transición en campos como la política, que ha hecho posible pasar de una diputada en la primera legislatura autonómica a las 14 actuales de un total de 33 escaños; o en el educativo, donde se ha pasado de ser minoría en la universidad a ser más de la mitad de las tituladas; no obstante, ha indicado, “queda mucho por hacer”.

Blanca Fernández ha agradecido a Ángel Ramón del Valle su obra ‘La Transición en femenino. Mujer y feminismo en la provincia de Ciudad Real, 1970–1983’, en la que se basa la exposición inaugurada hoy, para rescatar del olvido a tantas mujeres que fueron protagonistas en la Transición desde partidos políticos de muy diversa ideología, desde el movimiento civil y desde el feminista.

Miguelturra (Ciudad Real), 11 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha subrayado que la gran revolución que se ha producido desde los años de la Transición hasta la actualidad han sido “las conquistas en materia de derechos de libertades, y también las conquistas reales, no solamente las leyes, que hemos protagonizado las mujeres y que hacen que nuestra democracia se esté consolidando, porque una democracia no puede serlo completa si no se ha emancipado el cincuenta por ciento de la población”.



Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en Miguelturra (Ciudad Real) donde ha asistido a la inauguración de la exposición ‘Las mujeres de la Transición’, una muestra que recorre la lucha de las mujeres por la democracia y sus derechos desde asociaciones, sindicatos y partidos políticos en la provincia de Ciudad Real.



Blanca Fernández ha analizado como todavía a finales de los años 70 y principios de los 80, las mujeres no se habían podido emancipar porque estaban sujetas “a una legislación tan absurda como la que les obligaba a pedir permiso para todo o a sus padres o a sus maridos, o que no eran mayores de edad hasta los 25 años”, ha puesto como ejemplo la consejera.



Además, la radiografía de las mujeres en la región durante la Transición arroja cifras como que el 55 por ciento no tenían estudios o no habían acabado sus estudios primarios; había un altísimo porcentaje de población analfabeta, la mayoría mujeres, y hasta el 94 por ciento estaban inactivas, es decir, no se habían incorporado al mercado laboral y ni siquiera eran demandantes de empleo. En el ámbito político, ha recordado, en las primeras elecciones solo hubo una mujer alcaldesa en la región, lo que demuestra su infrarrepresentación en todos los partidos políticos, a excepción de los situados más a la izquierda en los que ocuparon posiciones más altas.



Los mismos derechos, las mismas capacidades, los mismos sueños



Frente a esta situación, la consejera ha contrapuesto la realidad actual “en la que ya nadie discute que somos iguales, que tenemos derecho a las mismas cosas, a los mismos sueños y que tenemos las mismas capacidades, pero todavía queda mucho por hacer”.



Algunos ejemplos de esa evolución positiva son, en el campo de la política, haber pasado de de una diputada en la primera legislatura autonómica a las 14 actuales, de un total de 33 escaños; que en el Congreso de los Diputados haya más de un 40 por ciento de diputadas y en el Senado rozan el 40 por ciento, “todavía minoría, pero ya en criterios de paridad”. En otros campos. como el de la Educación, en Castilla–La Mancha se ha pasado de una población con niveles muy altos de analfabetismo a una población universitaria bastante alta, y en concreto, las mujeres que eran minoría en aquellos años, a día de hoy son más de la mitad de quienes titulan en la universidad.



No obstante, y a pesar de estos datos, “las mujeres somos quienes más sufrimos la brecha laboral de género, con puestos de responsabilidad menores, con salarios en términos generales menores y con una serie de discriminaciones que todavía se viven en el mundo en general y en el mundo laboral de manera particular, por tanto, hay que avanzar”, ha reivindicado Fernández.



Un acto de justicia



La muestra inaugurada hoy se basa en el libro ‘La Transición en femenino. Mujer y feminismo en la provincia de Ciudad Real, 1970–1983’, del catedrático de Historia Contemporánea de la UCLM, Ángel Ramón del Valle, publicado en la Biblioteca de Autores Manchegos (2021) de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Precisamente al autor del libro la consejera ha agradecido este trabajo que ha permitido rescatar del olvido a tantas mujeres que fueron protagonistas en la Transición desde partidos políticos de muy diversa ideología, desde el movimiento civil y desde el feminista.



Blanca Fernández ha destacado que, con este libro y esta exposición se hace un reconocimiento muy necesario a las mujeres que en unos años muy difíciles impulsaron cambios, reivindicaron derechos y libertades y que, sin embargo, iniciados los primeros años de la Democracia, muchas de ellas fueron olvidadas. “Desde el Gobierno creemos que era un acto de justicia que hubiese un libro que recordase a estas mujeres, muchas de ellas están aquí con nosotros liderando puestos de responsabilidad, como es el caso de Laura, alcaldesa de Miguelturra, y otras muchas ya no están; por tanto, era un ejercicio de justicia recuperarlas del olvido”, ha dicho.



A esta inauguración, han asistido la alcaldesa de Miguelturra, Laura Arrriaga, la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, la delegada de Igualdad, Manoli Nieto–Márquez, la vicepresidenta de la Diputación, María Jesús Villaverde; y el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando