El Gobierno regional reconocerá a Ana Peláez en el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres que se celebrará en Almansa (Albacete)

Junto a Ana Peláez, que recibirá el Premio Internacional Luisa de Medrano en la categoría de ‘Trayectoria Personal’ por su “lucha por la visibilidad, la presencia y toma de conciencia respecto a las mujeres y niñas con discapacidad”, se reconocerá a FADEMUR en la categoría de ‘Entidad’ “por su compromiso firme para lograr la igualdad real y efectiva como un principio fundamental hacia las mujeres”.



Asimismo, este día se reconocerá a cinco mujeres de Castilla–La Mancha, una por provincia: Llanos Ortiz Vico (Albacete), Isabel Valdés Aragonés (Ciudad Real), Carmen Herráiz Pérez (Cuenca), Cristina Moreno (Guadalajara) y Amparo Molina Alía (Toledo).

Toledo, 8 de febrero de 2023.– El Gobierno de Castilla–La Mancha celebrará este año el Día Internacional de las Mujeres, en Almansa, y lo hará, igual que el año pasado, bajo el lema ‘De igual a igual’, “porque entendemos un lema muy constructivo”. El acto se celebrará el mismo miércoles 8 de marzo en el Auditorio de la Unión Musical de Almansa, espacio con una capacidad para más de 500 personas.



De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha explicado que en el espíritu de este acto se encuentran la celebración, la reivindicación y el reconocimiento. De esta manera, en el transcurso del mismo se reconocerá a cinco mujeres, una por provincia, y se entregará el Premio Internacional de Castilla–La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano en sus dos categorías, a una Entidad y a la Trayectoria personal.



Comenzando por este último, la consejera ha anunciado que el jurado del Premio Luisa de Medrano a la Trayectoria Personal ha sido concedido por unanimidad a Ana Peláez Narváez, primera mujer con discapacidad en recibir este galardón. Ana Peláez acaba de ser elegida presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en sus siglas en inglés). Es la primera mujer española al frente de este órgano y también fue la primera mujer con discapacidad a escala mundial en llegar a este Comité.



También es Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). En el CERMI es comisionada de Género e Igualdad y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. Y en el Foro Europeo de la Discapacidad es miembro de su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva.



Blanca Fernández ha subrayado de ella que destaca por “su lucha por la visibilidad, la presencia y toma de conciencia respecto a las mujeres y niñas con discapacidad y por la incorporación definitiva a las cuestiones de género de la perspectiva inclusiva de la discapacidad”. También ha explicado que es ciega de nacimiento a pesar de lo cual se licenció simultáneamente en Ciencias de la Educación y en Psicología por la Universidad de Sevilla en 1992, tras lo que realizó el Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad además de otros cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca. “Todo un lujo contar con una figura de relevancia mundial como es Ana Peláez”, ha dicho la titular de Igualdad.



En la categoría de Entidad, el Premio Luisa de Medrano se ha concedido a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), que, tal como ha explicado la consejera “es merecedora de este premio por su compromiso firme para lograr la igualdad real y efectiva como un principio fundamental hacia las mujeres”.



Blanca Fernández ha explicado que esta entidad ha interiorizado como un “reto propio” las dificultades que tienen las mujeres en el medio rural, y para ello están dando mucha importancia “las redes de diversidad e igualdad que favorecen el éxito y el crecimiento como sociedad”.



Con este galardón se reconoce a FADEMUR su labor de movilización y concienciación social para combatir los estereotipos de género en el medio rural y la promoción de la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, así como situar en el centro de la lucha contra la despoblación a las mujeres, “sabiendo que son un eje vertebrador de esa lucha”.



También, se le reconoce tener como pilar la promoción de toda clase de acciones informativas, formativas y educativas; impulsar y fortalecer el tejido empresarial liderado por mujeres del ámbito rural y luchar contra la violencia de género en el medio rural, entre otras cuestiones.



En esta categoría el Premio está dotado con 15.000 euros para el desarrollo de proyectos que sigan favoreciendo la igualdad. El premio a la trayectoria personal no tiene retribución económica.



Cinco mujeres destacadas de Castilla–La Mancha



En relación a las cinco mujeres que se reconocerán, Blanca Fernández ha subrayado que se trata de “mujeres muy destacadas” y cada una de un ámbito muy distinto.



En Albacete se reconocerá a Llanos Ortiz Vico. Natural de Albacete, es titulada por el Real Conservatorio de esta ciudad en la modalidad de danza clásica y por el Conservatorio Profesional de Danza de Valencia en danza española. Es profesora en estas disciplinas.



“Llanos es un referente en el mundo de la danza y de la cultura. Podría haber actuado en cualquier escenario del mundo, sin embargo, decidió dedicarse a la enseñanza y transmitir a su alumnado su arte y sus grandes valores. Y este reconocimiento lo es por su dedicación a las demás personas y su incansable trabajo, que hacen de ella un ejemplo a seguir y un espejo donde mirarse”, ha dicho la consejera.



En la provincia de Ciudad Real, la reconocida es Isabel Valdés Aragonés (Calzada de Calatrava), periodista especializada en género y feminismo que, desde febrero 2022, es corresponsal de género de El País.



De ella, ha destacado que “es un referente en este momento en el periodismo especializado en género” y que además destaca “por su implicación en la lucha para conseguir la igualdad y en luchar contra la violencia machista a través de su trabajo periodístico que abordada muchas temáticas, desde los derechos reproductivos de las mujeres, hasta la importancia del lenguaje no sexista, el enfoque adecuado de los crímenes machistas, entrevistas y visibilización de mujeres referentes”, ha dicho la consejera, que ha finalizando poniendo en valor su trabajo abriendo camino en el panorama nacional de los medios de comunicación. Por todo ello, “entendíamos que la debíamos reconocer además como una mujer que ha salido de un pequeño municipio de la provincia de Ciudad Real como Calzada de Calatrava”.



Por su parte, en la provincia de Cuenca, la mujer reconocida es Carmen Herráiz Pérez (Sisante). Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, “ha sido maestra en el aula, innovadora en la docencia y, en la vida, investigadora pedagógica”, ha dicho de ella Fernández.



Y precisamente lo que se le reconoce es su “carácter innovador y reivindicativo” que tiene como ejemplo “haber sido pionera en la puesta en marcha de proyectos educativos desde el punto de vista de la igualdad, de la coeducación, en los años 90 cuando nadie o prácticamente nadie sabía qué era la coeducación”. Por tanto, el Gobierno regional reconoce haber sido una pionera para utilizar las aulas como elemento de igualdad y coeducativo. Además, consciente de la necesidad de las mujeres de su pueblo de compartir experiencias y de desconectar de sus “obligaciones”, fundó la Asociación de Mujeres ‘MUSA’ de Sisante.



En Guadalajara se reconocerá a Cristina Moreno, la primera mujer en acceder a la escala de oficiales de la Guardia Civil y la primera en ser teniente coronel. Además, es la segunda mujer que se ha hecho cargo de una Comandancia de la Guardia Civil en España y la primera en asumir el mando en Guadalajara, donde está al mando de más de 550 efectivos y 33 acuartelamientos.



La teniente coronel está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y ahora suma este reconocimiento por parte del Gobierno de Castilla–La Mancha.



Finalmente, en la provincia de Toledo, será reconocida Amparo Molina Alía (Toledo) de la que ha destacado Blanca Fernández que ha dedicado “toda su vida a la solidaridad”. De profesión enfermera, su compromiso con la justicia social le ha acompañado siempre. En el año 1997 fundó la ONG Médicos del Mundo Castilla–La Mancha, de la que fue presidenta autonómica.



“Aunque actualmente, con 90 años, está jubilada laboralmente, sigue activa como ciudadana en la lucha por la transformación social, hacia una sociedad más justa. Por tanto, era de justicia reconocer toda una vida dedicada a las demás personas y, en particular, a las personas con más dificultades”, ha finalizado la consejera.





