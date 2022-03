El Gobierno regional reconoce los logros de seis castellanomanchegas y las buenas prácticas en igualdad del Centro de la Mujer de Manzanares

Se trata de Mª Llanos Sánchez, presidenta de AMAC; Alba María Marchante, joven ganadera; Mónica Plaza Vázquez, conquense apasionada del motor; Elvira Ongil y Adela Burgos, creadoras de Contrapicado Films y la parakarateka toledana Isabel Fernández, bicampeona del mundo de Parakárate.



Además de estos reconocimientos, se entregará el Premio a las Buenas Prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista al Centro de la Mujer de Manzanares por su Exposición ‘Mujeres X Mujeres’ y se entregará el Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ en sus dos categorías.

Toledo, 2 de marzo de 2022.– Castilla–La Mancha celebrará el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, bajo el lema ‘De igual a igual’, un mensaje sencillo que sin embargo “puede ser muy potente desde el punto de vista de la sensibilización”, tal y como ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha presentado hoy la campaña del 8M y el acto institucional.



La consejera de Igualdad ha destacado que hombres y mujeres tienen cada vez vidas más parecidas, prácticamente iguales en muchos aspectos, pero aún quedan barreras por vencer y metas por conquistar y, en ese sentido, “el objetivo de esta campaña es acercar el mensaje feminista y la lucha por la igualdad al conjunto de la población, sin enfrentarnos a nadie”.



Fernández ha destacado que se trata de una campaña muy didáctica con la que ejemplarizar que las mujeres simplemente quieren conquistar las mismas cosas de responsabilidad y de poder que los hombres, “no usurpar ningún privilegio, posición o espacio sino compartirlo en igualdad porque además de lo justo, lo inteligente es incorporar el talento femenino de la población”.



En resumen, con esta campaña se pretende implicar al conjunto de la sociedad “para reducir el espacio de quienes intentan contrarrestar la lucha por la igualdad, que en definitiva es una lucha por la justicia y por conseguir una democracia mucho más plena”.



Talavera acoge el acto institucional bajo el lema ‘De igual a igual’



En cuanto al acto institucional, se celebrará el día 7 con el fin de no interferir en las movilizaciones feministas y tendrá lugar en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina con la asistencia de unas 600 personas.



Además, la tarde previa, a las 19:00 horas, el Teatro Victoria acogerá la obra de teatro ‘Emilia’, una representación que muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo Bazán, que, en las postrimerías del siglo XIX, se empecinó en ser ella misma, en conducirse de acuerdo con sus deseos y voluntad de escribir y participar en la vida pública. Esta obra fue Premio Max 2018 a Mejor Actriz Protagonista y finalista en los Premios Max 2018 a Mejor Autoría Teatral.



Reconocimientos 2022



En el acto del 7 de marzo, el Gobierno de Castilla–La Mancha otorgará reconocimientos a seis mujeres que destacan en distintos ámbitos y que sirven como ejemplo y referentes, “espejos donde mirarnos y ser conscientes, a través de las vidas de otras, de que somos capaces de ocupar todos los espacios que nos podamos proponer”, en palabras de la consejera.



El apoyo constante e infatigable a las mujeres que sufren cáncer, los logros extraordinarios en el deporte, la creación cinematográfica, entendida no solo como un arte sino como un compromiso social, y también el compromiso y la valentía de las jóvenes ganaderas son las áreas de trabajo en las que sobresalen, sus logros y el compromiso de las seis castellanomanchegas que reconocerá este año el Gobierno que preside Emiliano García–Page.



Las reconocidas son Mª Llanos Sánchez Serrano, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico de Albacete (AMAC) desde el año 2012; Alba María Marchante Aragonés, joven ganadera natural de Herencia (Ciudad Real) que trabaja y saca adelante una explotación ganadera extensiva en Alcázar de San Juan; Mónica Plaza Vázquez, conquense apasionada del motor que lleva compitiendo como copiloto de rallyes todo terreno desde 2015 y que en el 2021 se estrenó como piloto en el campeonato de España de Rallyes Todo Terreno; Elvira Ongil y Adela Burgos, de Guadalajara, creadoras de Contrapicado Films, una productora que destaca por su compromiso social y la parakarateka toledana Isabel Fernández, bicampeona del mundo de Parakárate y tricampeona de España.



Además de estos reconocimientos, se entregará el Premio a las Buenas Prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista al Centro de la Mujer de Manzanares por su Exposición ‘Mujeres X Mujeres’.



Mª Llanos Sánchez Serrano, Presidenta de AMAC (Albacete)



Llanos conoce desde muy joven y de cerca el cáncer de mama. Muchas mujeres de su familia y ella misma lo han padecido. Sin embargo, ha sido capaz a lo largo de tantos años de transformar el dolor, el miedo y el sufrimiento que evocan la palabra cáncer en el conocimiento y la empatía necesarios para desempeñar su labor como presidenta de una asociación dedicada en cuerpo y alma a las personas afectadas.



A ella le diagnosticaron el cáncer en 2010 y a partir de ese momento comenzó un largo camino de operaciones y tratamientos para superarlo. En ese momento crucial empezó su estrecha relación con AMAC. En enero del 2012, tras superar la enfermedad, fue elegida su presidenta, cargo que continúa desempeñando actualmente de forma desinteresada. La consejera ha destacado tanto su trabajo como el de la asociación que preside, la ayuda, el apoyo y el asesoramiento desde la cercanía y el cariño a todas las personas que acuden a y sus familiares. También ha dicho que con este galardón a AMAC, se reconoce la labor de otras asociaciones que trabajan en el ámbito de enfermedades que afectan mayoritariamente a mujeres como la fibromialgia o el lupus, y que realizan una tarea esencial.



Alba María Marchante Aragonés, ganadera (Ciudad Real)



Esta joven ganadera, natural de Herencia, trabaja y saca adelante una explotación ganadera extensiva de ovino y caprino en Alcázar de San Juan de la que es titular principal. Alba decidió desde muy joven que su futuro estaba en su tierra y en un sector que aprecia desde pequeña y que es tan importante en Castilla–La Mancha. Su afán por mejorar le ha hecho participar en experiencias para impulsar su formación y especialización como el primer ‘Erasmus agrario’ que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) coordinó en 2020 en toda España a explotaciones modelos bajo el auspicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



La consejera ha recordado al respecto que el Gobierno regional tiene desde hace tiempo una estrategia para que las mujeres tengan peso específico en el mundo agropecuario y en la industria alimentaria “y queríamos utilizar el ejemplo de Alba como un ejemplo real de que efectivamente es posible. Es verdad que las mujeres seguimos siendo minoría en el sector ganadero, en el sector agrario y ella puede servir como ejemplo de que todo es posible en nuestra tierra”.



Mónica Plaza Vázquez, una apasionada del motor (Cuenca)



Esta conquense es una apasionada del motor desde que era pequeña por influencia de su padre, aunque ha practicado otros deportes como la gimnasia rítmica y el fútbol. Estudió Dirección y Administración de Empresas, ha hecho cursos de gestión de redes sociales, pero todos sus pasos conducen hacia el mundo del coche y el motor, de hecho, ha trabajado de especialista de cine como ‘precission driver’ y en eventos o formación para concesionarios.



Ha participado en el Rally Dakar como copiloto en los años 2020, 2021 y 2022 y lleva compitiendo como copiloto de rallyes todo terreno desde 2015. En el 2021 se estrenó como piloto en el campeonato de España de Rallyes Todo Terreno (categoría T2), consiguiendo una victoria en la carrera hispalense, un segundo puesto en el Rally de Guadalajara y un cuarto puesto en Cuenca. En el Campeonato de España del 2021 terminó en la tercera posición de la General.



Elvira Ongil y Adela Burgos, creadoras de Contrapicado Films (Guadalajara)



Elvira estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un Postgrado en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales en la misma universidad. Complementó su formación en cine en distintas escuelas. Por su parte, Elvira estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones especializada en Sonido e Imagen en la Politécnica de Madrid, y también cursó el Postgrado en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales en la Universidad Complutense de Madrid, completando su formación con diversos cursos.



A ambas les une su pasión por el cine y las producciones audiovisuales, pero no solo eso, todas sus actividades tienen en común unos principios claros que entienden estas artes, no solo como medio artístico, sino como una herramienta social, un vehículo para trasmitir ideas, llegar hasta otras personas, mostrar nuestras realidades o descubrir otras. Desde que crearon Contrapicado Films en 2010, no han parado de realizar actividades para todo tipo de público en tres ramas principales: la producción, la difusión y la formación. De ambas, Fernández ha destacado su “compromiso social y con la igualdad”.



Isabel Fernández, campeona del parakárate (Toledo)



Esta toledana nacida en 1987 practicó kárate desde que tenía cuatro años; compitió en su primer campeonato con 13 años y en 2001 fue primera en la Selección de Castilla–La Mancha. Tras ello, fue seleccionada para el Campeonato de España donde se colgó dos medallas. Además, fue tercera de España individual y por equipos. Sin embargo, en 2006, con solo 19 años se tuvo que retirar por problemas en una rodilla. Tras alejarse completamente del deporte y después de diversas opciones, entró en el Ejército en 2015. Sin embargo, tiempo después le diagnosticaron una enfermedad degenerativa por la que tuvo que darse de baja.



Tras años retirada del deporte, sin haber podido ejercer plenamente su profesión y después de probar diferentes deportes adaptados a su nueva situación, en 2018 vio en el parakárate su nueva forma de vida. Además, se ha reincorporado al Ejército. Su primer campeonato internacional fue el Mundial disputado en Madrid en 2018 donde se proclamó campeona y volvió a hacerlo en 2021; ha sido campeona de España en 2019, 2020 y 2021 y campeona de Europa en 2019 y 2021. Además, el año pasado también fue campeona nacional de parapowerlifting y se proclamó segunda de España en 5.000 metros en piragüismo y tercera en 200 y 500 metros. Gracias a Isabel Fernández se ha creado en España la categoría de parakárate para que personas en su misma situación puedan competir a nivel nacional.



Premio a las Buenas prácticas para el Centro de la Mujer de Manzanares



Junto a estos reconocimientos, Blanca Fernández ha explicado que el Centro de la Mujer de Manzanares recibirá el Premio a las Buenas Prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista, convocado este año por primera vez, por su Exposición ‘Mujeres X Mujeres’. Se trata de una muestra cuyo objetivo ha sido la visibilización de las mujeres del municipio en el ámbito público. Para ello, doce artistas de la localidad han realizado una serie de obras pictóricas sobre otras mujeres destacadas de los últimos tiempos, incluyendo una reseña de su vida y de su obra.



Además de su interés didáctico, la exposición ha fomentado la sororidad al destacar el papel de otras mujeres históricamente relevantes y al compartir esta exposición con otras localidades y otros centros de la Mujer, animándoles a darle continuidad y ampliarla con mujeres artistas de sus demarcaciones territoriales. Las obras se expusieron en marzo de 2021 en Manzanares y después pasó por otros municipios de la demarcación. Este año, está previsto que la exposición itinere entre los centros educativos de Manzanares y también se contempla llevarla a cabo en formato digital en la web www.manzanares.es.



Lo que el jurado de este premio ha valorado es, en primer lugar, que incide en la eliminación de la desigualdad entre mujeres y hombres a través de la visibilización de las mujeres en el ámbito público, mediante la promoción, la difusión y el reconocimiento de su labor artística; su carácter innovador a través del desarrollo creativo del tratamiento, metodología y la forma de visibilizar a las mujeres en el ámbito público; y la proyección que se plantea mediante su expansión en diferentes ámbitos de Manzanares y de otros municipios. Además, este proyecto se puede replicar a otros centros de la Mujer.



“Es un proyecto al que yo auguro larga vida y un ejemplo de cómo el arte también es un vehículo magnífico para cambiar conciencias y visibilizar lo que muchas veces y por demasiado tiempo ha sido invisible, en este caso a muchas mujeres relevantes a lo largo de la historia”, ha afirmado la consejera.



Este reconocimiento también lo es al “magnífico trabajo de los 84 centros de la Mujer en Castilla–La Mancha”, con cuyo trabajo responden a más de 140.000 consultas al año, atienden a más de 30.000 mujeres en los ámbitos social, psicológico, económico y jurídico y además “son agentes del cambio” hacia una sociedad más igualitaria.



Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ a Carmen Calvo y Cooperativas Agroalimentarias



Cabe recordar que el acto institucional del Día de las Mujeres también acogerá la entrega del Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ que convoca la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, para visibilizar la contribución de personas y organizaciones a la igualdad de género, y que en su sexta edición ha recaído en Carmen Calvo en la Categoría de ‘Trayectoria personal’ y en Cooperativas Agroalimentarias de Castilla–La Mancha en la de ‘Entidad’.











