El Gobierno regional reafirma su compromiso con la escuela rural, como garantía de la igualdad de oportunidades en los pueblos de la provincia

El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, y el alcalde de La Nava de Ricomalillo, Rufino Muñoz, ha visitado el CEIP 'Nuestra Señora del Amor de Dios?, ha señalado que “cerramos hoy el curso 2021–2022, iniciado el pasado mes de septiembre en plena pandemia de Covid, en el que se ha demostrado que los centros educativos han sido espacios seguros y saludables gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno regional en colaboración con la comunidad educativa y con las instituciones locales y provinciales, por lo que podemos hacer un balance positivo y favorable del desarrollo del mismo”.

La Nava de Ricomalillo (Toledo), 21 de junio de 2022.– El delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, ha señalado que “hoy hemos venido a cerrar el curso académico en un centro educativo rural, en un centro incompleto, porque queremos reafirmar nuestra apuesta por la escuela rural, ya que el Gobierno de Castilla–La Mancha está comprometido con la igualdad de oportunidades de la ciudadanía con independencia de dónde resida”.



Gutiérrez ha hecho esta afirmación durante la visita que, junto con el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez arroyo, y el alcalde de La Nava de Ricomalillo, Rufino Muñoz, han realizado al CEIP 'Nuestra Señora del Amor de Dios?, de esta localidad, con motivo del último día de clase de los 33 alumnos y alumnas de este centro educativo, de los que 9 son de Educación Infantil y 24 de Educación Primaria. En la visita, los responsables del Gobierno regional han estado acompañados también por la directora del centro educativo, Soledad Enrique Rodríguez.



“El compromiso del Ejecutivo regional con la escuela rural y con la igualdad de oportunidades no es un discurso político, son hechos”, ha aseverado el delegado provincial de Educación, que ha recordado que “mientras el Gobierno de Cospedal cerró escuelas rurales, el Gobierno de Emiliano García–Page, no solo hemos reabierto estos centros educativos rurales, sino que hemos mantenido abiertas estas escuelas rurales en la provincia de Toledo incluso con menos de cuatro alumnos, como ha sido el caso de Mascaraque o de Cervera de los Montes, garantizando este servicio público en nuestros pueblos”.



Asimismo, Gutiérrez ha indicado que “en el edificio de la Consejería hay una frase que recuerda que la educación es la base de la igualdad y este Gobierno regional trabaja y va a seguir trabajando para que sea y siga siendo una realidad” y ha añadido que, por ello, entre otras actuaciones, “con el Gobierno de Emiliano García–Page no ha despedido profesorado, como sí hicieron otros, sino que en Castilla–la Mancha se han contratado 3.000 docentes”.



Balance favorable del curso escolar y felicitación a toda la Comunidad Educativa de Toledo



Por otra parte, Gutiérrez ha explicado que “cerramos hoy el curso 2021–2022, iniciado el pasado mes de septiembre en plena pandemia de Covid, en el que se ha demostrado, como dijimos a principio del mismo, que los centros educativos han sido espacios seguros y saludables, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno regional en colaboración con la comunidad educativa y con las instituciones locales y provinciales, por lo que podemos hacer un balance positivo y favorable del desarrollo del mismo”.



El delegado provincial ha indicado que “desde la Administración regional hemos puesto desde el primer minuto todos los recursos posibles para lograr un curso seguro” y ha recordado algunas actuaciones llevadas a cabo: “hemos realizado obras necesarias en aseos, en ventanas, y en otros espacios para cumplir medidas higiénico–sanitarias; hemos desdoblado grupos para hacerlos menos numerosos; hemos comprado material higiénico–sanitario y se ha reforzado la limpieza de los centros educativos en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales”.



“Ha sido un buen curso y quiero felicitar a toda la comunidad educativa de la provincia de Toledo –alumnado, ampas, profesorado, trabajadores de los centros educativos– y desearles un buen verano”, ha dicho Gutiérrez, quien ha reiterado también su agradecimiento a “todos los alcaldes y alcaldesas, a concejales y concejalas que se han implicado con la Junta de Comunidades para lograr unos centros educativos seguros y saludables frente a la Covid”.



Finalmente, Gutiérrez ha enfatizado que “este año se ha demostrado que el proyecto educativo de Castilla–La Mancha es un proyecto fuerte, ya que, a pesar de las dificultades, ha continuado creciendo en el número de centros educativos, en oferta formativa, en formación al profesorado, en tecnologías de la información y la comunicación y en nuevos proyectos innovadores e inclusivos” y ha concluido, señalando que “continuamos trabajando para avanzar en nuestro objetivo que es la excelencia educativa”.







