El Gobierno regional pone en marcha el ASTRA Jábaga-Chillarón-Cuenca dentro del Plan ‘X Cuenca’

El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha realizado, junto al vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y los alcaldes de Cuenca, de Chillarón de Cuenca y de Fuentenava de Jábaga, Darío Dolz, Vicente Martínez, y José Luis Chamón, respectivamente, el viaje inaugural del nueva ASTRA que ha entrado en funcionamiento.

Además, Hernando ha avanzado una ampliación de horarios en el servicio del Transporte Sensible a la Demanda en la Serranía de Cuenca y el incremento de los servicios regulares de transporte en la provincia de Cuenca.

Cuenca, 29 julio de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha pone en marcha el ASTRA Jábaga–Chillarón–Cuenca que está integrado dentro del Plan ‘X Cuenca’ y que es el primero de los nuevos servicios ASTRA de Cuenca que entra en funcionamiento y que ha recorrido esta mañana el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page.



El nuevo servicio ha sido presentado por el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, junto con la secretaría de Estado de Transporte, Maria José Rallo, y los alcaldes de Cuenca, de Chillarón de Cuenca, y de Fuentenava de Jábaga, Darío Dolz, Vicente Martínez, José Luis Chamón, respectivamente.



Un acto al que además han asistido el presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez; y el director general de Transportes, Rubén Sobrino; junto con los alcaldes de Arcas, Joaquín González Mena, y de Villar de Olalla, Santiago Valverde.



El consejero de Fomento ha asegurado que el lunes 1 de agosto, comenzará a funcionar este servicio y ha asegurado que “para la semana del 8 vamos a poder comenzar con el ASTRA de Villar de Olalla y, a partir del día 20 de agosto, comenzaremos ya con el ASTRA de Arcas”.



De esta manera, los nuevos ASTRA de Cuenca supondrán 25 expediciones nuevas de lunes a viernes, 19 nuevas para el sábado y tres para los domingos y festivos, que además tendrán parada en la estación de AVE ‘Fernando Zóbel’, favoreciendo los desplazamientos de la ciudadanía no solo a Cuenca, sino también a Madrid, Valencia o Albacete con los billetes y bonos AVANT.



Nuevos servicios de transporte regular de viajeros y del Transporte Sensible a la Demanda



Nacho Hernando ha avanzado, además, una ampliación de horarios en el servicio del Transporte Sensible a la Demanda en la Serranía de Cuenca y el incremento de los servicios regulares de transporte en la provincia de Cuenca.



Con respecto a la primera, el responsable de Fomento ha asegurado que, dando respuesta a la petición que han hecho los alcaldes y alcaldesas de la Serranía de Cuenca, “vamos a ampliar los horarios a antes de las nueve de la mañana, a primera hora de la mañana; y también después de las dos de la tarde, para poder dar respuesta a un aluvión de demanda que nos plantean los vecinos y vecinas de la Serranía de Cuenca”.



En relación a los nuevos servicios de transporte regular, Hernando ha adelantado que “para la segunda quincena del mes de septiembre, vamos a poder disponer ya de las nuevas líneas regulares que van a unir otros pueblos del entorno de Cuenca con la capital”.



En este sentido, el consejero de Fomento ha remarcado que “vamos a poder llevar a cabo una mejora muy potente en aquellos pueblos que lo que tienen que poder es tener servicios de movilidad que sean ágiles, rápidos, asequibles y que no supongan un problema a la hora de poder tomar decisiones, es decir, que sean competitivos”.



Plan ‘X Cuenca’



Todos estos servicios se integran dentro del Plan ‘X Cuenca’ para la mejora de la movilidad en la provincia de Cuenca que contempla, además de la ampliación de servicios de las líneas regulares de media distancia, la implantación del transporte sensible a la demanda y los nuevos servicios ASTRA, de competencia autonómica; la mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete; la mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca–‘Fernando Zóbel’; la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria; o la ejecución de un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación ’Fernando Zóbel’; entre otros.







