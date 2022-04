El Gobierno regional oferta un total de 5.058 plazas de Bachillerato en los centros de la provincia de Albacete para el próximo curso 2022-2023

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, han informado que este proceso es independiente al de Enseñanzas Obligatorias debido a la aplicación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE). De las 5.000 plazas ofertadas, 4300 son Primero de Bachillerato y algo más de 1700 en segundo de Bachillerato.



El delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez ha subrayado que el Bachillerato presenta nuevas modalidades, ya que al Bachillerato tradicional de Ciencia y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales, aparece una opción de Bachillerato de Artes que se dividen en dos; Bachillerato de Artes Plásticas especializado en Imagen y Diseño, y Bachillerato de Artes de Música y Artes Escénicas.



Con el nuevo Bachillerato General se ofertan 1312 plazas en la provincia de Albacete. Este Ciclo Formativo contará con una materia de modalidad obligatoria en el primer curso, llamada Matemáticas generales y dos optativas, entre las que se incluyen: economía, emprendimiento y actividad empresarial. Para el curso 2023–2024, en segundo curso, los alumnos y alumnas que opten por este Bachillerato, tendrán como materia de modalidad obligatoria; Ciencias Generales y entre las optativas de modalidad encontrarán; Movimientos culturales y artísticos”.



Albacete, 21 de abril de 2022.– El plazo de presentación de solicitudes para obtener una plaza en un centro público o concertado de la provincia de Albacete, en la etapa de Bachillerato, está abierta hasta el próximo 29 de abril inclusive.



Así lo han dado a conocer, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez, informando que en este proceso se ofertan un total de 5.058 plazas, de las que 4300 son Primero de Bachillerato y algo más de 1700 en segundo de Bachillerato.



Ruiz Santos ha explicado que este proceso de admisión de Bachillerato es independiente al de Enseñanzas Obligatorias debido a la “aplicación normativa de la nueva Ley de Educación y al decreto correspondiente”.



Por su parte, el representante de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Albacete, Diego Pérez ha destacado algunas fechas importantes de este proceso como serán la publicación del baremo provisional, que será el día 25 de mayo; la publicación del baremo definitivo y la asignación provisional, el 10 de junio; la asignación definitiva, el 29 de junio; y el plazo de matriculación, que se extenderá desde 30 de junio y hasta el 8 de julio.



Además, para aquellas familias que no puedan concurrir en el plazo ordinario, contarán con un plazo extraordinario que se desarrollará desde el 1 de junio.



Tipologías de Bachillerato y Bachillerato General



Por otra parte, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte, Diego Pérez ha subrayado que el Bachillerato presenta nuevas modalidades y opciones, ya que al Bachillerato tradicional de Ciencia y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales, aparece una opción de Bachillerato de Artes que se dividen en dos; Bachillerato de Artes Plásticas especializado en Imagen y Diseño, y Bachillerato de Artes de Música y Artes Escénicas.



En su comparecencia en rueda de prensa, Pérez ha apuntado que para el nuevo Bachillerato General se ofertan 1312 plazas en la provincia de Albacete. “Todos los centros tendrán la oferta del Bachillerato General y el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, y Humanidades y Ciencias Sociales, algo que no ocurre con el Bachillerato de Artes Plásticas que va asociado a la Escuela de Arte y centros en Villarrobledo, Almansa y Hellín”.



Con respecto al Bachillerato General, Diego Pérez ha resaltado que este Ciclo Formativo contará con una materia de modalidad obligatoria en el primer curso, llamada Matemáticas generales; y dos optativas de modalidad, entre las que se incluyen: economía, emprendimiento y actividad empresarial.



En el segundo curso, que no se ofertará hasta el curso escolar 2023–2024, los alumnos y alumnas que opten por este Bachillerato, tendrán como materia de modalidad obligatoria; Ciencias Generales y entre las optativas de modalidad encontrarán; la materia de Movimientos culturales y artísticos”, ha aseverado.



Claves del proceso de Admisión



Las solicitudes del proceso de admisión de Bachillerato tendrán que ser presentadas preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa ‘EducamosCLM’ (educamosclm.castillalamancha.es), en el espacio de la Secretaría Virtual



Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud electrónica en cualquiera de los centros educativos que tengan implantadas estas enseñanzas, así como en la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.



El delegado provincial de Educación ha recomendado que cada solicitante formule hasta seis peticiones de centros distintos por orden de prelación y por cada modalidad establecida para el Bachillerato. Los criterios de baremación serán similares a los de las enseñanzas obligatoria, entre los que se encuentran, la nota media de los cursos 1º, 2º y 3º de ESO, la existencia de hermanos en el centro, la proximidad geográfica, tutores legales trabajando, familias con algún tipo de discapacidad o la renta, entre otros.







